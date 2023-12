OnePlus 11 5G: è lui il top da acquistare oggi su Amazon (costa solo 830€)

Il meraviglioso OnePlus 11 5G è il top di gamma Android da comprare oggi su Amazon; questo splendido device, nella sua colorazione “Titan Blaack” e con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, costa solo 830,14€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra risulta super interessante; è il best buy del giorno quindi non lasciatevelo sfuggire. Le scorte potrebbero essere limitate o peggio, la promo potrebbe finire da un momento all’altro. Siate veloci dunque e non pensateci troppo: a questa cifra è il top da prendere se cercate un’ammiraglia senza compromessi.

OnePlus 11 5G: tanti buoni motivi per prenderlo da Amazon

Acquistando OnePlus 11 5G da Amazon godrete di una serie di vantaggi esclusivi; partiamo dal primo. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; questo implica che riceverete il device a casa vostra in pochissimi giorni (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine) senza spendere un singolo centesimo in più. Avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e, volendo, potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Ci sono poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

OnePlus 11 5G è un top di gamma senza eguali: esteticamente è bellissimo, ha un frame super elegante, è sottile, pesa poco, ha una batteria capiente che assicura un giorno di autonomia e si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 100W, ha un processore premium (lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm) e vanta un comparto fotografico con lenti Hasselblad. A soli 830,14€ è il miglior smartphone di punta da prendere oggi su Amazon, ma non lasciatevelo sfuggire. Il modello in questione è quello “Titan Black” con 16 GB di RAM e 256 GB di storage.

