OnePlus 11 5G: avvistato su AnTuTu, mostra le sue specifiche complete

In queste ore, il futuro flagship OnePlus 11 5G si mostra in rete sul portale di benchmarking AnTuTu. Da questo sito scopriamo quali saranno le sue specifiche chiave, anche se lo abbiamo avvistato proprio ieri anche su Geekbench. Oramai il dispositivo è prossimo al lancio, come possiamo capire.

OnePlus 11 5G: tutto quello che c’è da sapere

Andiamo con ordine: uno smartphone OnePlus avente numero di modello PHB110 è stato avvistato sia su Geekbench che sull’ente cinese 3C. Adesso poi, è apparso su AnTuTu e sul Bluetooth SIG. In poche parole, tutto fa capire che Pete Lau si sta preparando per svelare al mondo la nuova ammiraglia next-gen, OnePlus 11 5G.

Dal portale di AnTuTu scopriamo che il flagship disporrà di memorie RAM di tipo LPDDR5x da 16 GB e di un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Lo schermo dovrebbe avere il refresh rate fino a 120 Hz e la skin proprietaria dovrebbe essere la ColorOS 13 o la OxygenOS 13 basata su Android 13, a seconda del mercato di riferimento. Lo storage invece, dovrebbe essere di tipo UFS 4.0 fino a 512 GB.

Arriviamo ora ai suoi punteggi: sul benchmark AnTuTu ha registrato 1.341.080 punti; nei test CPU, GPU, memoria e UX, invece, notiamo degli score di 295.159, 574.508, 268.112 e 203.301 punti.

Il terminale è apparso anche sul Bluetooth SIG a novembre, con il numero di modello CPH2451. Queso potrebbe far riferimento alla versione internazionale, mentre PHB110 alla versione cinese. Il telefono avrà il supporto al Bluetooth 5.3.

La selfiecam del telefono dovrebbe essere da 16 Megapixel mentre posteriormente dovremmo trovare tre ottiche così ripartite: 50+48+32 Megapixel con OIS al seguito. La batteria sarà da 5000 mAh con fast charge da 100W. Verrà venduto in Forest Emerald e Volcanic Black. In India il debutto è previsto per il 7 febbraio, in Europa o in Cina invece, non si sa nulla.

