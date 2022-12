OnePlus 11 5G avrà una caratteristica UNICA AL MONDO

Da moltissime settimane apprendiamo una serie di rumors e indiscrezioni relative al futuro flagship dell’OEM cinese di Pete Lau, il OnePlus 11 5G. Oggi scopriamo che il dispositivo godrà di un innovativo motore di vibrazione bionico, un elemento unico al mondo, ma anche di un motore grafico personalizzato per i videogames che funzionano a 120 fps. Questo ci fa capire che lo smartphone sarà orientato al mondo del gaming, ma sarà anche un mostro dal punto di vista delle specifiche tecniche.

OnePlus 11 5G sarà un gaming phone sotto mentite spoglie?

Cerchiamo di andare con ordine: l’azienda presenterà in Cina il OnePlus 11 5G il prossimo 4 gennaio, ma ha già spoilerato tutte le caratteristiche del device. Conosciamo anche quello che sarà il suo design, visto che abbiamo già annotato come sarà fatto dalle foto emerse in rete.

Ora leggiamo che il telefono disporrà di un sensore di vibrazione bionico sviluppato da AAC; non si è mai visto un gadget mobile con una feature simile. Stando a quanto dichiara OnePlus, questo sarà il motore a vibrazione più potente mai visto su un telefono Android, con un volume che sarà in grado di superare i 600 mm3.

Fra le altre cose, l’ammiraglia di Pete Lau sarà la prima del mercato ad usare la tecnologia del circuito magnetico definito “full-phase”; parliamo di una vibrazione interna del device nitida, forte, energica. Sarà qualcosa di nuovo che non vediamo l’ora di provare.

Unitamente a ciò, il dispositivo riceverà il Super Graphics Engine, un modulo che consente di far girare i titoli con frame rate elevati e con una qualità grafica eccelsa. Questo smartphone aprirà una nuova era per i videogames a 120 fps su mobile. Dulcis in fundo, sarà in grado di mantenere basse le temperature anche sui giochi più impegnativi, come League of Legends.

