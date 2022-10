OnePlus 10T 5G: sconto SUPER per il top del momento (-5%)

Oggi vogliamo parlarvi di un’offerta speciale relativa ad un top di gamma pazzesco, uscito pochissimo tempo fa, ma che si presenta con un costo molto contenuto. Quello di listino era già conveniente, ma adesso, grazie allo street price di Amazon, arriva a soli 774,17€ con spese di spedizione incluse. Parliamo di un prodotto che amiamo tantissimo, esteticamente molto curato, con fotocamere al top e che ha tutte tecnologie di punta fuori e dentro la scocca. Si chiama OnePlus 10T 5G ed è la nostra scelta; impossibile non volerlo. Pensate che solitamente, a questa cifra trovate midrange premium o flagship killer.

OnePlus 10T 5G: le caratteristiche tecniche

In primo luogo dobbiamo citare il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm di ultima generazione. È un chip incredibile che assicura performance eccellenti lato gaming e sul fronte quotidiano,

Come dimenticare le altre specifiche di punta come la RAM LPDDR5 da 12 GB e la memoria da 256 GB super veloce e capiente. Non dovete temere nemmeno l’autonomia: è eccezionale e la ricarica è super fast grazie alla TurboPower da 150W. Il display AMOLED da 6,7 pollici è perfetto per la visione dei contenuti in streaming ma anche per i social network. Divertitevi a realizzare splendide immagini con la fotocamera principale da 108 Megapixel e con le altre lenti pensate per scatenare la creatività degli utenti.

Il prodotto è nuovo e lo si può prendere da Amazon con tanti vantaggi. Citiamo:

le spese di spedizione gratuite incluse nel costo del prodotto;

la garanzia di ben due anni super efficiente;

l’assistenza tecnica che risponderà alle vostre telefonate tutti i giorni, anche nei festivi, dalle 06:00 a mezzanotte.

Fate presto, perché a questo prezzo, con lo sconto del 5%, potrebbe andare a ruba in men che non si dica. Fateci sapere se lo acquisterete e come vi troverete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.