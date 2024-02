OnePlus 10T in offerta a 399€ su Amazon: è un OTTIMO ACQUISTO

Il OnePlus 10T è, sempre di più, un punto di riferimento per la fascia media. Grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, infatti, lo smartphone è in grado di garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Con la nuova offerta Amazon, il dispositivo è ora acquistabile al prezzo scontato di 399 euro. A questo prezzo, il 10T è il mid-range da comprare per poter massimizzare le prestazioni. Per sfruttare la promozione in corso basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus 10T in offerta su Amazon: è un best buy

La scheda tecnica dell’OnePlus 10T include il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 oltre a 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Si tratta di una combinazione in grado di offrire un livello prestazionale davvero elevato, in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Tra le specifiche del dispositivo troviamo anche una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida SUPERVOOC da 150 W, oltre a una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato di un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 10T al prezzo scontato di 399 euro. Si tratta di un’occasione da non sfarsi sfuggire. A queste condizioni, infatti, il 10T è, in assoluto, il best buy della fascia media. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

