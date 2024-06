OnePlus 10T: il prezzo cala al MINIMO STORICO su Amazon, è un AFFARE (16/256 GB)

È il momento di acquistare il OnePlus 10T. Lo smartphone è protagonista di una nuova offerta Amazon che lo rende uno dei best buy della fascia media. Per chi cerca il miglior smartphone da prendere a meno di 400 euro, infatti, il modello di casa OnePlus è ora una delle opzioni più interessanti. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 390 euro. La versione in offerta è quella da 16 GB di RAM e 256 GB di storage che viene venduta e spedita direttamente da Amazon. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico su Amazon.

OnePlus 10T: un best buy assoluto a meno di 400 euro

Il OnePlus 10T è uno degli smartphone più potenti e veloci da prendere a meno di 400 euro. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 affiancato da 16 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 150 W. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 10T con un prezzo scontato di 390 euro. Lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile qui di sotto. Si tratta del nuovo minimo storico per il dispositivo. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato.