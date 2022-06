OnePlus 10T: eccolo in tutto il suo splendore (FOTO)

In queste ore, il presunto e ipotetico design della nuova ammiraglia di Pete Lau, il OnePlus 10T, è appena stato rivelato sul web. Sono state mostrate anche le colorazioni disponibili al lancio. Vi invitiamo però, a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi con noi per i nuovi aggiornamenti in merito.

Andiamo con ordine: il tipster Digital Chat Station ha appena mostrato sui suoi account social, le immagini di quello che sembra essere un flagship dell’OEM cinese in tutto e per tutto. Non di meno, ha anche riferito quali saranno le caratteristiche e le specifiche del device stesso. Quando dovrebbe arrivare? Questo è ancora un mistero, ma si può dire che dovrebbe debuttare con il moniker “OnePlus 10T“.

OnePlus 10T: facciamo il punto

Dalla foto mostrata sotto, possiamo notare che il telefono arriverà in tre colorazioni molto eleganti: una bianca/argentata, una nera e una color “verde menta”. Le cornici sembrano essere contenute, così come il mento inferiore. La selfiecam è incastonata in un foro di piccole dimensioni al centro del pannello che, a proposito, si dice che sia di 6,7 pollici, che disponga di una risoluzione FullHD+, della tecnologia AMOLED e del refresh rate fisso a 120 Hz. Lo schermo integrerà un fingerprint in-display.

Bordi piatti, angoli curvi e back cover satinata: queste alcune delle sue caratteristiche estetiche. Sotto la scocca invece, batterà un cuore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. La batteria sarà da 4800 mAh e la ricarica rapida sarà da 150W. Non mancherà un charger da 160W incluso in confezione.

Possiamo vedere che, almeno posteriormente, il terminale ricorda molto l’OPPO K10 lanciato in Cina mesi or sono. Sul fronte fotografico citiamo i soliti tre sensori, con camera principale da 50 Megapixel, ultrawide da 16 Mpx, ottica macro da 2 Mega con flash LED. Non notiamo il cursore per le notifiche, ma solo il bilanciere per il volume, il pulsante per l’accensione e spegnimento e il vano per la SIM.

Dovrebbe costare fra i 3000 e i 4000 Yuan (al cambio sono circa 446-595 dollari). La domanda è la seguente: arriverà anche da noi in Europa?

Nelle notizie correlate, vogliamo consigliarvi uno dei migliori flagship del brand cinese di Pete Lau: OnePlus 9 5G a 626,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore. SoC Snapdragon 888, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria e fotocamere Hasselblad.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.