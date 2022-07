OnePlus 10T arriverà fra pochi giorni, cosa aspettarci?

Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo OnePlus 10T 5G verrà presentato in India e in Cina il prossimo 3 agosto. Il telefono potrebbe arrivare in due colorazioni molto frizzanti ed eleganti, ma cosa ci aspettiamo da questo terminale?

OnePlus 10T: l’ammiraglia che sfiderà i top di gamma Android

Il colosso cinese leader del mercato lancerà una nuova ammiraglia nei prossimi giorni.ad oggi però, dobbiamo ricordarvi che la società non ha rivelato alcun dettaglio o indiscrezione in merito. Il nuovo rapporto emerso in rete però, suggerisce che il telefono di Pete Lau potrebbe arrivare sul mercato indiano il 3 agosto.

Lo smartphone potrebbe presentare due colorazioni: una nera e una verde. Inoltre, potrebbe essere dotato dell’inedito SoC di Qualcomm costruito secondo un nodo architettonico a 4 nanometri da TSMC. Stiamo parlando dello Snapdragon 8+ Gen 1, ovviamente. Sarà coadiuvato da ben 16 GB di memoria RAM LPDDR5 e da una cella energetica da 4800 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 150W.

A riportare questi dati ci ha pensato l’insieme Passionategeekz con l’ausilio di MobilesTalk. Fate attenzione perché, anche se arriverà in India il 3 agosto, non è detto che verrà presentato anche in Europa e nel resto del mondo nella suddetta data. Oggi non abbiamo alcun annuncio in merito.

Come detto, ci saranno due colorazioni ma solo una delle due presenterà l’inedito modulo RAM da 16 GB (quella nera, chiamata anche Moonstone Black). La Jade Green presenterà configurazioni più lite. Il telefono verrà venduto su Amazon e si dice che avrà un prezzo di partenza di circa 49.999 Rs che corrispondono circa a 627 $.

Sul fronte fotografico non sappiamo se ci sarà nuovamente la partnership con Hasselblad; quel che è certo è che ci sarà una main camera da 50 Mpx Sony IMX766, una lente ultrawide da 8 Mpx e una macro da 2 Mega. Anteriormente invece, una selfie ma da 16 Mpx.

