OnePlus 10T 5G: TOP di gamma che costa POCHISSIMO su Amazon

Il meraviglioso e potentissimo OnePlus 10T 5G si porta a casa oggi con un prezzo davvero speciale: solo 657,19€ nella sua configurazione da 8+128 GB e in colorazione Moonstone Black. Capite bene che è il costo di uno smartphone di fascia media e non di un’ammiraglia premium. Il risparmio è alto (parliamo del 9% in meno sul valore di listino) e si ha diritto perfino alla consegna veloce e gratuita e alla possibilità di effettuare il reso gratuitamente fino al 31 gennaio 2023.

Non di meno, Amazon vi donerà due anni di garanzia sul prodotto con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Ricordatevi che avrete la possibilità di dilazionare il prezzo del dispositivo con Cofidis, così che l’importo totale non gravi troppo sul vostro conto corrente.

OnePlus 10T 5G: un prezzo da Best Buy

Lo smartphone di OnePlus è un top di gamma davvero meraviglioso; partiamo dal suo schermo, cuore pulsante del device. È un’unità da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. I vostri contenuti saranno fluidi come non mai, oltre che risoluti, nitidi e ben contrastati. Non manca il supporto all’HDR10+ e alla gamma colori a 10 bit.

Come non citare poi il potentissimo processore octa-core di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1 con modem 5G integrato. Questo chip garantisce performance durante il gaming davvero spaziali e speciali, e la RAM da 8 GB renderà ogni app sempre veloce ad ogni avvio. Presenti poi 128 GB di memoria interna, più che necessari per archiviare file, foto, video, canzoni e per installare app all’interno.

Infine, la ricarica rapida da 150W farà sì che il vostro smartphone sia sempre attivo e pieno di energia con pochi minuti sotto la corrente. Anche il comparto fotografico è top, come ci ha sempre abituato l’azienda. A soli 657,19€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.