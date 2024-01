OnePlus 10T 5G: prezzo SUPER per il flagship killer

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; girovagando sul noto portale di e-commerce americano infatti, abbiamo scoperto che OnePlus 10T 5G si trova ad un prezzo sensazionale. Solo 586,61€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: capite bene che questo device, complici le promozioni in corso, risulta essere un best buy senza paragoni, anche perché è un flagship killer eccelso. Dispone di una scheda tecnica all’ultimo grido, ha uno schermo ampio e risoluto e vanta un comparto fotografico degno di nota con sensori evoluti che girano video in 4K e scattano foto assurde in ogni contesto. Il modello in questione ha 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna ed è proposto nella bellissima colorazione “Jade Green”.

OnePlus 10T 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone viene proposto ad un costo vantaggioso con tanti vantaggi esclusivi al seguito: citiamo la consegna celere e gratuita, oltre che immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Fra le altre cose, si può godere della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate, quindi?

OnePlus 10T 5G è uno smartphone di punta veramente pazzesco; ha uno schermo AMOLED da 6,7″ con refresh rate da 12o Hz e supporto all’HDR10+, ma non solo. Presenta un design simile a quello del flagship OnePlus 10 Pro e vanta un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 sotto la scocca, coadiuvato da un modem 5G e da 16 GB di RAM. Lo storage interno invece, è da 256 GB. La batteria è super capiente e si ricarica con la tecnologia SuperVOOC da 150W. A 586,61€, questo è il miglior gadget da prendere oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.