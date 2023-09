OnePlus 10T 5G: prezzo FUORI DI TESTA su Amazon per poche ore

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: di fatto, il flagship killer OnePlus 10T 5G, uno dei device più frizzanti dell’ultimo periodo, costa solo 457,00€, spese di spedizione incluse. L’offerta è semplicemente favolosa: a questo prezzo, solitamente si trovano device di fascia media o medio-alta. Il terminale del colosso cinese di Pete Lau invece, è un’ammiraglia in tutto e per tutto, con specifiche al top, un processore premium, schermo dotato di tecnologie all’avanguardia e con una ricarica leader del settore. Insomma, non lasciatevelo sfuggire: difficilmente si trovano promozioni così “folli” sul noto portale di e-commerce americano; siate veloci e non pensateci troppo.

OnePlus 10T 5G: flagship killer unico nel suo genere

Questo smartphone di OnePlus presenta specifiche di fascia alta in un corpo elegante e raffinato; scocca in metallo, retro in vetro che supporta la ricarica wireless, fast charge via cavo USB Type-C da ben 150W (la SuperVOOC di OnePlus è leader nel settore), ma non finisce qui. Lo schermo AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz, supporto all’HDR10+ e risoluzione FullHD+ permette di vedere al meglio i contenuti presenti sul pannello. Inoltre, è ergonomico e si tiene bene in mano. Come non citare poi il processore di Qualcomm che alimenta il gadget: qui batte un potente cuore Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da 8 GB di RAM e da ben 128 GB di storage. Il comparto fotografico poi, dispone di sensori da 50 Megapixel che girano video incredibili anche al buio, di livello cinematografico, e scattano fotografie ricche di dettagli, con contrasti elevati, colori saturi ma ben bilanciati.

OnePlus 10T 5G è un telefono di fascia altissima che viene venduto al costo di un mediogamma: non lasciatevelo sfuggire. A soli 457,00€, spese di spedizione incluse, questo è un best buy assoluto. La consegna è celere e immediata, siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.