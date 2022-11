OnePlus 10T 5G: prezzo da mediogamma, cuore da TOP

In queste ore vogliamo segnalarvi un’offerta davvero interessante relativa ad uno dei top di gamma Android più richiesti dell’ultimo periodo. Si tratta dell’ottimo OnePlus 10T 5G che proprio in questi giorni si trova in super sconto su Amazon a soli 764,67€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo del device. Inutile dirvi che si tratta dell’ultima ammiraglia di punta dell’OEM cinese di Pete Lau, vero?

Questo, per chi non lo conoscesse, è un device davvero incredibile perchè vanta le ultime tecnologie esistenti in commercio e presenta anche un costo estremamente contenuto. Il suo prezzo è quello di un midrange grazie alle promo di Amazon, ma in realtà è un top in tutto e per tutto.

OnePlus 10T 5G: perché comprarlo oggi?

Intanto per rispondere a questa domanda occorre fare una precisazione. Questo telefono lo si compra se si vuole davvero il top del top senza compromessi; chi necessita di un device potentissimo, concreto, che bada al sodo, con un’estetica accattivante e un prezzo da device di fascia media.

Grazie agli sconti può essere vostro con soli 764,67€ al posto di 819,00€. Come sempre, gli abbonati alla piattaforma Prime riceveranno il dispositivo senza pagare spese aggiuntive e godranno anche della garanzia di due anni. Questo significa avere accesso ad un’assistenza eccellente, con tecnici esperti e preparati pronti ad aiutarvi tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei di mattina a mezzanotte, ma non solo. C’è la possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 31 gennaio 2023 e si può perfino dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il servizio interno del portale.

Approfittate di questa fantastica promozione per togliervi lo sfizio e comprarvi uno smartphone di OnePlus potente e con a bordo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, fotocamere incredibili che girano video bellissimi e con un display da fuoriclasse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.