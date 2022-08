OnePlus 10T 5G non ha lo slider per le notifiche: ecco perché

Ieri il colosso cinese di Pete Lau ha tolto i veli al nuovissimo flagship OnePlus 10T 5G; osservandolo, ci siamo resi conto di una mancanza significativa. Il device infatti, non dispone dell’iconico slider per le notifiche che da sempre è un simbolo del marchio.

OnePlus 10T non è più un OnePlus?

Analizziamo lo scenario: lo smartphone di punta è incredibile; sembra essere potentissimo, ha un design che richiama quello dell’ammiraglia uscita pochi mesi or sono, dispone di uno schermo top ma non ha un elemento particolare: lo slider per il silenzioso.

Purtroppo dovrete tenerlo a mente prima di comprare il suddetto flagship: certo, non è una criticità così elevata. Se non avete avuto mai un OnePlus (o un iPhone) probabilmente non vedrete nemmeno la differenza. Questo pulsante permette di impostare il silenzioso con un semplice movimento del dito; comodo è dir poco. Se in passato abbiamo visto che i midrange del marchio non lo presentavano più, adesso scopriamo che questo sarà il primo top di gamma a non presentarlo.

Come detto, avevamo letto in passato che solo pochi device del brand avrebbero ricevuto questa feature. Quindi, quali saranno? Stiamo pensando che probabilmente solo le ammiraglie della prima parte dell’anno potranno ricevere l’elemento in questione. Forse, le iterazioni T non lo presenteranno più? Ad ogni modo, la compagnia potrebbe aver scelto di sacrificare lo slider per inserire più componenti all’interno (pensiamo al sistema di dissipazione del calore, ad esempio).

Oppure ancora: potrebbe esser stato tolto per far sì che la compagnia inserisse la super ricarica da 150W, la grande batteria e, perché no, anche un’antenna migliorata per la connettività di ultima generazione. Comunque, state tranquilli: lui è un top di gamma incredibile, con ottiche punta (non c’è il software di Hasselblad, però) e con un processore di ultima generazione, lo Snapdragon 8+ Gen 1.

Noi vi consigliamo anche OnePlus 10 Pro a 845,89€ su Amazon.

