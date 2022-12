OnePlus 10T 5G Marvel Edition: arriva la versione per veri supereroi

OnePlus ha appena rivelato che terrà un nuovo evento speciale in Cina il prossimo 17 dicembre 2022. In vista dello show, pare che stia già spoilerando il debutto di un’edizione speciale di uno dei suoi ultimi flagship. Non vedremo l’ammiraglia next-gen ma solo una variante di un telefono già esistente.

Vediamo infatti che la compagnia ha appena stipulato una grossa partnership con Disney per la creazione di uno smartphone in edizione speciale a tema “Marvel”. Come si chiama il gadget in questione? OnePlus 10T 5G Marvel Edition.

OnePlus 10T 5G Marvel Edition: le presunte caratteristiche

OnePlus India ha appena dichiarato che questa variante speciale sarà rivelata attraverso il suo servizio Red Cable Club e sarà annunciata fra il 17 e il 19 di questo mese. Si potrà acquistare anche in alcuni Shop Disney selezionati.

All’interno della confezione troveremo:

la scatola;

la Pop-Socket di Captain America;

uno stand di Black Panther;

La cover di Iron Man;

Lo smartphone in colorazione Moonstone Black con una pellicola speciale applicata sopra. La versione in questione presenta 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Fra le altre cose, troveremo il caricatore SuperVOOC da 160W, il cavo USB Type-C, un’altra cover standard e la linguetta per il vano SIM. Quanto costerà tutto ciò? Si parla di ₹ 55.999, che corrispondono a circa 680 dollari.

Forse questo device arriverà in edizione limitata o sarà disponibile solo per gli iscritti al programma Red Cable Club. Purtroppo non si prevede un debutto internazionale, quindi questo implicherà che non arriverà ufficialmente da noi. Potrete sempre reperirlo tramite store terzi, ma ve lo sconsigliamo.

Se desiderate il modello classico sappiate che lo trovate in super sconto su Amazon a soli 653,79€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. È praticamente identico al device che viene venduto in questa Marvel Edition ma non ci sono i gadget a tema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.