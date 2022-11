OnePlus 10T 5G: il più potente ad un prezzo RIDICOLO su Amazon (-140€)

OnePlus 10T 5G è uno dei flagship più incredibili di sempre. Il device oggi si porta a casa con soli 679,00€ al posto di 819,00€ con spese di spedizione gratuite incluse. Stiamo parlando di un’ammiraglia unica nel suo genere, che si differenzia dall’iterazione OP 10 Pro di inizio anno per un focus speciale sul comparto prestazionale. Mentre il dispositivo di inizio anno è un cameraphone in tutto e per tutto con ottiche cosviluppate da Hasselblad, qui troviamo un prodotto che sprigiona potenza da ogni singolo poro. Il SoC è incredibile: parliamo dello Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, ci sono ben 16 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Tanto spazio, tanta potenza e fluidità grazie anche alla skin OxygenOS basata su Android.

Il terminale verrà aggiornato per moltissimo tempo e sarà un gadget sempre puntuale, preciso e affidabile in ogni scenario possibile. Pensate che la ricarica è velocissima (SUPERVOOC da 150W con caricatore dedicato) e c’è anche la wireless charging e la reverse charging.

OnePlus 10T 5G: un peccato lasciarselo sfuggire

Cerchiamo di essere onesti: costa pochissimo grazie agli sconti del Black Friday. Solo 679,00€ con spese di spedizione gratuite. Questo è il prezzo medio di un flagship killer, di un midrange con specifiche top, non di un’ammiraglia da poco arrivata sul mercato.

Lo schermo è AMOLED con refresh rate da 120 Hz e tecnologie di punta per la corretta visione dei contenuti. È esteticamente molto bello, soprattutto nella sua versione Jade Green, è leggero ma generoso, con una bella batteria e un design contenente anche tanti ottiche di pregio con flash LED al seguito.

Approfittate di questa promozione se desiderate un gaming phone elegante con cui giocare ai titoli mobile, con cui vedere contenuti di alto spessore, con cui lavorare e non solo. OnePlus 1’T 5G è un’ammiraglia davvero eccellente, che gode di un rapporto qualità-prezzo eccelso. Non lasciatevi sfuggire quest’offerta.

