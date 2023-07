OnePlus 10T 5G: il flagship killer che devi comprare OGGI su Amazon (599€)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia medio-alta davvero incredibile; si chiama OnePlus 10T 5G ed è un’ammiraglia cinese uscita lo scorso anno sul mercato internazionale. Deriva dal fratellone OnePlus 10 Pro, ma dispone di una serie di caratteristiche più avanzate che ve lo faranno amare ad ogni utilizzo. Certo, ci sono piccoli compromessi rispetto all’ammiraglia, ma nulla di trascendentale se considerate il prezzo a cui viene proposto oggi: solo 599,00€ al posto di 819,00€, spese di spedizione comprese.

OnePlus 10T 5G: l’ammiraglia più economica che ci sia

Vi invitiamo ad affrettarvi ad effettuare l’acquisto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Non di meno, la consegna sarà celere e immediata: in pochissimi giorni riceverete il prodotto presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, usufruirete di ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Cosa aspettate quindi?

OnePlus 10T 5G si presenta come un flagship killer di altissimo profilo: dispone di uno schermo da 6,7 pollici FullHD+ con refresh rate di 120 hz, perfetto per la visione dei contenuti in streaming, ma non solo. Il comparto fotografico è d’eccellenza con tanti sensori all’avanguardia che girano video in 4K e scattano foto nitide anche al buio. Come non segnalare la batteria dalle ampie prestazioni che si ricarica in un lampo con la tecnologia SuperVOOC da 150W. Insomma, capite bene che ci troviamo di fronte ad un top di gamma low-cost che si propone come un flagship killer eccezionale a soli 599,00€. Non lasciatevelo sfuggire perché le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.