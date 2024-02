OnePlus 10T 5G, che prezzo! Con lo sconto lo paghi solo 379€

Il OnePlus 10T 5G è un potente smartphone che offre prestazioni straordinarie in ogni situazione. Dotato della rivoluzionaria tecnologia di ricarica 150W SUPERVOOC Endurance Edition, ti garantisce una vita utile della batteria raddoppiata con soli 10 minuti di carica, grazie anche all’ottimizzazione intelligente dell’algoritmo IA. Oggi è il protagonista di un’offerta di Amazon decisamente interessante: grazie al generoso sconto del 4% (sul prezzo più basso recente), lo paghi appena 379€. Il prezzo di listino di questo superbo medio-gamma con prestazioni premium era di ben 650€.

Al suo interno, ospita la piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1, la più veloce mai vista, che assicura una velocità e fluidità senza paragoni grazie a una CPU più potente del 10% e una IA quattro volte più veloce.

Per quanto riguarda la fotocamera, il sistema con tripla fotocamera da 50MP offre risultati sorprendenti, grazie al sensore premium IMX766 con OIS che assicura nitidezza e stabilità uniche, oltre alla funzione Nightscape 2.0 per scatti notturni di alta qualità.

Lo schermo Fluid Display da 6,7 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e supporto HDR10+ offre un’esperienza visiva straordinaria con colori vividi e dettagli nitidi.

Con 16 GB di RAM e la funzionalità Always Alive, il multitasking diventa un gioco da ragazzi, consentendoti di eseguire fino a 30 app in background senza compromettere le prestazioni. Inoltre, grazie al GPA Frame Stabilizer e al GLC del motore gaming HyperBoost, puoi goderti un’esperienza di gioco estrema e coinvolgente come mai prima d’ora.

Il OnePlus 10T 5G è un concentrato di potenza, tecnologia e prestazioni che soddisferà anche gli utenti più esigenti, offrendo un’esperienza mobile senza precedenti. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un super prezzo!