OnePlus 10T 5G: BEST BUY a soli 449€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia alta e lo desiderate Android, ma magari non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama OnePlus 10T 5G ed è un prodotto semplicemente sensazionale, potentissimo, versatile, dotato di specifiche al top e con un design minimal e mozzafiato. Grazie agli sconti folli di Amazon poi, sarà vostro con un prezzo irrisorio: basteranno 449,00€ per portarselo a casa e sappiate che l’IVA è inclusa e le spese di spedizione sono altresì comprese. Fate presto dunque; il modello in sconto è quello in colorazione Moonstone Black, ha 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

OnePlus 10T 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di OnePlus è un vero flagship sotto mentite spoglie; di fatto ha una scheda tecnica da primo della classe, con specifiche esagerate. Partiamo dallo schermo da oltre 6,67 pollici con risoluzione FullHD+, tecnologia AMOLED, refresh rate da 120 Hz e supporto all’HDR10, perfetto per i contenuti multimediali, ma non finisce qui. C’è una batteria capiente e generosa che si ricarica in un lampo con la tecnologia SuperVOOC da 150W. Non di meno, sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Il comparto fotografico invece, è pazzesco; grazie ad un sensore principale da 50 megapixel Sony IMX766 infatti, scatterete foto assurde anche al buio, farete video splendidi in ogni contesto e in ogni scenario e, in più, potrete anche girare clip con la lente ultrawide o con la macro.

OnePlus 10T 5G viene venduto e spedito da Amazon a soli 449,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita, e si può dilazionare l’importo in comode rate. Correte a prenderlo.

