OnePlus 10T 5G: a meno di 500€ è il TOP che dovete comprare OGGI

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android ma non sapete cosa comprare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus 10T 5G che, nella sua iterazione con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, in colorazione “Jade Green”, costa soltanto 497,05€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra risulta essere un prodotto davvero premium che non potete lasciarvi sfuggire ma siate veloci: non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano e per quanto durerà ancora la promo dedicata.

È un telefono sensazionale, dotato di un processore top di gamma di Qualcomm, con una batteria capiente e generosa che si ricarica con la SuperVOOC da 150W e presenta perfino tre fotocamere premium con sensore principale da 50 Megapixel.

OnePlus 10T 5G: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine: come detto, dispone di una batteria che dura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica ma si ricarica rapidamente con la SuperVOOC da 150W via cavo USB Type-C; il tutto viene ottimizzato grazie ad un algoritmo IA che apprende le abitudini d’uso dell’utilizzatore e impara a calibrare l’erogazione della potenza. Il processore interno, lo Snapdragon 8+ Gen 1 è allocato sotto la scocca per fornire prestazioni di punta anche con l’esecuzione di applicazioni impegnative, mentre la fotocamera avanzata da 50 megapixel (Sony IMX766 con OIS) regala scatti meravigliosi anche al buio; eccellente il comparto software e le chicche che servono per fare video di qualità cinematografica. Il display poi, è un pannello da 6,7 pollici FullHD+ da 120 Hz che supporta l’HDR10+ e la gamma colore a 10 bit. Con 16 GB di RAM avrete sempre un multitasking fluido, privo di lag, quindi cosa aspettate?

Se siete interessati all’acquisto del meraviglioso OnePlus 10T 5G, non potete lasciarvelo sfuggire; correte a prenderlo prima che sia troppo tardi o prima che finiscano le scorte dedicate sul noto portale di e-commerce americano. A soli 497,05€ è imperdibile.