OnePlus 10T 5G: a 479€ non puoi lasciartelo sfuggire

Oggi vi parleremo di uno smartphone veramente unico nel suo genere; è un top di gamma, offre prestazioni di altissimo rilievo grazie alla scheda tecnica di cui è dotato ma viene venduto ad un costo irrisorio. In poche parole, OnePlus 10T 5G è il device che noi vi consigliamo. Costa solo 479,00€ grazie agli sconti di Amazon e non pagherete un singolo centesimo in più per le spese di spedizione; la consegna sarà celere e gratuita, oltre che immediata e avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi.

OnePlus 10T 5G: il Best Buy del giorno

Acquistare OnePus 10T 5G da Amazon è veramente vantaggioso, come accennato sopra. Potrete dilazionare l’importo del telefono in comode rate con CreditLine di Cofidis: con micro soluzioni mensili vi porterete a casa il dispositivo senza che questo gravi troppo sul vostro conto corrente. In alternativa, per gli account abilitati, c’è la possibilità di dividere il pagamento in cinque passi a tasso zero. Cosa aspettate quindi? C’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Infine, se non siete spesso in casa, potrete optare per la spedizione presso uno dei tanti punti di ritiro Amazon (Hub o Locker) presenti sul territorio italiano.

OnePlus 10T 5G è un’ammiraglia dotata di processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Ha uno schermo da oltre 6,7 pollici con risoluzione elevatissima e refresh rate fino a 120 Hz. Inoltre, dispone di tanti sensori all’avanguardia che girano video in 4K e scattano foto assurde anche al buio. Ottima la batteria che dura tantissimo e che si ricarica in un lampo con la tecnologia SuperVOOC da 150W. A soli 479,00€ questo è il flagship killer da comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.