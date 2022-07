OnePlus 10RT sta arrivando, ma non da noi (per ora)

Il nuovo smartphone di punta OnePlus 10RT è appena stato avvistato online all’interno del database indiano BIS; il debutto indiano è alle porte. Sul lancio internazionale però non sappiamo quasi nulla. Facciamo un po’ il punto nell’articolo completo.

Fate attenzione a non confondervi: RT dovrebbe essere l’erede dell’ottimo OnePlus 10R uscito pochi mesi fa; OP 10T invece, dovrebbe essere un flagship killer a sé.

OnePlus 10T: un nuovo rumor suggerisce il debutto imminente

Stando a quanto leggiamo, l’OEM cinese di Pete Lau si sta preparando a svelare un nuovo telefono di fascia alta per il mercato indiano: dovrebbe arrivare entro la fine del mese. Finora abbiamo letto tante indiscrezioni sul modello 10T, ma su questo è la prima volta che scopriamo qualcosa.

Ad oggi, stiamo attendendo tutti la nuova ammiraglia ma questo device ci spiazza. Di fatto, un noto insider aveva detto che quest’anno sarebbe arrivato solo un altro top di gamma, oltre al 10 Pro già presente sul commercio e che trovate su Amazon a 981,21€.

OnePlus 10RT: tutto quello che c’è da sapere

OP 10RT invece, ha fatto la sua apparizione presso il BIS, suggerendo una presentazione imminente. Ora poi, un nuovo rapporto di 91mobiles ci suggerisce che il terminale apparso sul portale indiano ha il numero di modello CPH2413. A confermare il tutto ci ha pensato anche l’insider del web Mukul Sharma, alias @stuffilistings su Twitter.

Ci dovrebbero essere tre fotocamere posteriori su questo device: la principale da 50 Mega, la secondaria (ultrawide) da 8 Mpx, la macro da 2 Mega e lo snapper selfie dovrebbe essere da 16 Mpx.

Non mancherà uno schermo AMOLED a 120 Hz e verrà commercializzato in due colorazioni. Sconosciuto il processore di bordo ma arriverà in due configurazioni:

8+128 GB;

12+256 GB.

Si baserà su Android 12 con skin OxygenOS 12 in cima. Speriamo di saperne di più nei giorni a venire.

