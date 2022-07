OnePlus 10RT avvistato online: nuovo flagship all'orizzonte?

In queste ore è stato avvistato il nuovo smartphone di Pete Lau, OnePlus 10RT; questo dispositivo è una variante speciale del futuro OP 10T prossimo al lancio. È stato visto con il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB di memoria RAM. Scopriamo insieme quali saranno le sue caratteristiche complete.

Con il debutto del nuovo OnePlus 10T alle porte (3 agosto), scopriamo succulenti dettagli relativi in merito all’ammiraglia next-gen del brand asiatico di proprietà di OPPO. Si chiamerà OnePlus 10RT e sarà un super device top con processore premium di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1. Leggiamo che verrà lanciato in India e in Asia e ha ricevuto la certificazione BIS. Da Geekbench, come leggiamo da MySmartPrice, notiamo anche le performance del terminale in questione che avrà, fra le altre cose, anche Android 12 con skin ColorOS.

OnePlus 10RT: un mostro di potenza, ma non per noi

Il SoC sembra disporre di quattro core con clock a 2.02 GHz, tre core a 2,75 GHz e un mega core a 3,19 GHz. Ovviamente si tratta dello Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato dalla GPU Adreno 730.

I punteggi ottenuti sul sito di Geekbench sono stati di 828 nei test single core e 3414 su quelli multi-core. Attenzione al moniker: non è detto che si chiamerà davvero OnePlus 10RT. Magari potrebbe avere lo stesso nome dell’ammiraglia internazionale.

Arriviamo al comparto fotografico: ci sarà un sensore principale da 50 Mpx, abbinato ad un’ultrawide da 8 Mpx e ad una macro da 2 Mega. La batteria è ancora sconosciuta ma potrebbe esserci il supporto alla fast charge SuperVOOC da 150W. Lo schermo sarà invece, un’unità AMOLED con refresh rate da 120 Hz. Vi terremo aggiornati sui futuri dettagli; intanto vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori dettagli e informazioni in merito.

