OnePlus 10 Pro: l'edizione STUPENDA che non potete acquistare

OnePlus 10 Pro white edition è appena stato annunciato in Cina. Il modello bianco sarà venduto insieme alle varianti standard dello smartphone (verde e nera), disponibile per l'acquisto in Cina dal mese scorso. Ecco i dettagli di questa particolare iterazione.

OnePlus 10 Pro: cosa cambia rispetto ai modelli classici?

L'edizione bianca del OnePlus 10 Pro è disponibile in un'unica variante, che offre 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata. Il terminale ha un prezzo di 5.799 Yuan (~$917). Sarà disponibile per l'acquisto dal 1 marzo in Cina. Al momento, è elencato su OPPO Mall, JD.com e Tmall per il preorder. Da notare che noi stiamo aspettando ancora il lancio globale.

Specifiche tecniche

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED LTPO 2.0 QHD+ 120Hz da 6,78 pollici. Lo schermo ha bordi curvi e un design perforato. Funziona con Android 12 e ColorOS 12.1.

La parte anteriore del telefono ha una fotocamera frontale da 32 megapixel. L'unità a tripla lente posteriore comprende una camera principale Sony IMX766 da 50 megapixel assistita da OIS, uno snapper ultrawide da 50 megapixel con un FOV di 150 gradi e un teleobiettivo da 8 megapixel predisposto per OIS.

Sotto il cofano è presente una batteria da 5.000 mAh. Il dispositivo supporta la ricarica cablata da 80 W, la ricarica wireless da 50 W e la ricarica wireless inversa. È dotato di un sensore di impronte digitali sotto il display per la sicurezza dei dati. Lo Snapdragon 8 Gen 1 alimenta il flagship, insieme alla RAM LPPDR5 e memoria UFS 3.1.

In Cina, OnePlus 10 Pro ha i seguenti prezzi:

4.699 Yuan (~$743) per 8 GB di RAM + 128 GB di storage;

4.999 Yuan (~$791) per 8 GB di RAM + 256 GB di storage;

5.299 Yuan (~$838) per la versione da 12 GB di RAM + 256 GB di storage;

5.799 (~$917) per un'edizione da 12 GB di RAM + 512 GB di storage.

Il produttore cinese dovrebbe tenere un evento di lancio globale per il gadget a marzo o aprile. Restiamo in attesa di nuovi dettagli.