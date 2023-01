OnePlus 10 Pro in SUPER OFFERTA su Amazon è IMPERDIBILE (-353€, anche in 12 rate)

Il OnePlus 10 Pro diventa sempre più conveniente passando da ottimo top di gamma a vero e proprio riferimento della fascia media. La conferma arriva con la nuova offerta Amazon che, in questo momento, garantisce uno sconto del 39% sullo smartphone di casa OnePlus, acquistabile al prezzo scontato di 546 euro invece di 899 euro nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Da notare che è disponibile anche l’acquisto in 12 rate mensili da 45 euro. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto:

OnePlus 10 Pro: a questo prezzo è da prendere subito

Il OnePlus 10 Pro può contare su di una scheda tecnica solidissima. Lo smartphone, infatti, presenta il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, garanzia di prestazioni di livello assoluto. Ci sono poi 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre ad display Fluid AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Ottima anche l’autonomia con una batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida da 80 W. C’è anche il supporto alla ricarica wireless da 50 W.

Il comparto fotografico dell’OnePlus 10 Pro è al top. Lo smartphone presenta tre fotocamere posteriori con un sensore principale Sony IMX789 da 50 Megapixel e il supporto alla riproduzione in 4K fino a 120 fps e in 8K a 24 fps. Lato software, invece, c’è Android 13 con la garanzia di un lungo supporto garantito da OnePlus. Da segnalare anche un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus 10 Pro al prezzo scontato di 546 euro invece di 899 euro nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Si tratta di uno sconto di oltre 350 euro che fa la differenza. A questo prezzo, infatti, lo smartphone non ha rivali. Da notare che è anche possibile optare per l'acquisto in 12 rate mensili da 45 euro.

