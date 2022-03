OnePlus 10 Pro: come guardare la presentazione in diretta

Ci siamo: con grande gioia da parte dei fan di tutto il mondo, oggi la compagnia cinese di Pete Lau presenterà il nuovissimo flagship OnePlus 10 Pro. L'azienda terrà un evento globale per rilasciare il dispositivo in tutti i mercati internazionali, dal Nord America all'Europa, India compresa.

Se ricordate però, il gigante cinese dell'elettronica di consumo aveva lanciato l'ammiraglia in Cina pochi mesi or sono, quindi non c'è nulla che non sappiamo di questo device ad oggi.

OnePlus 10 Pro: ecco come vedere l'evento di lancio

Sappiamo che durante lo show la società commercializzerà anche le cuffiette Bullets Wireless Z2 e commercializzerà la colorazione Radiant Silver de modello OP Buds Pro.

Ma cosa dire del telefono? Parliamo di un telefono ricco di funzionalità premium che presenta uno schermo AMOLED 2K con tecnologia LTPO di seconda generazione. Sotto la scocca comprende un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e gode della fast charge da 80W.

Sul versante fotografico però, il device presenta lenti Hasselblad; di seguito vi rilasciamo il link per seguire la diretta odierna. Collegatevi alle 15:55 per essere puntuali e per non perdervi l'inizio dello show.

OnePlus 10 Pro potrebbe costare 899€ da noi in Europa (secondo quanto riportato da MediaMarkt); dovrebbe arrivare sul mercato dal prossimo 5 aprile. Ci saranno iterazioni da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di storage.

C'è una batteria da 5000 mAh con supporto per la fast charge SuperVOOC da 80W ma in Europa sarà limitata alla 65W. Non mancheranno opzioni di connettività come il Wi-Fi 6E, GPS, NFC, Bluetooth 5.2, 4G LTE e 5G.

Sul frame inferiore poi, vi è una porta USB di tipo C per la ricarica e la sincronizzazione dei dati. Avremo il famigerato slider per le notifiche ma sarà assente il jack audio da 3,5 mm. Posteriormente ci saranno tre sensori: 48+50+8 Megapixel e anteriormente invece, una selfiecam a 32 Mega.