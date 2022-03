OnePlus 10 Pro: certificato e pronto al lancio

Sembra che il lancio globale del nuovo OnePlus 10 Pro sia dietro l'angolo, anche perché lo smartphone sta ricevendo sempre più certificazioni. Il colosso cinese di Pete Lau si sta preparando per l'imminente debutto globale del suo nuovo flagship soprannominato OnePlus 10 Pro.

Il noto informatore Yogesh Brar afferma che la data di lancio del suddetto terminale è fissata per il 22 o 24 marzo. Giusto come “remind me”, il produttore cinese di smartphone ha lanciato il telefono nel suo paese d'origine all'inizio di quest'anno.

OnePlus 10 Pro: tutto pronto per il debutto, a quanto pare

Ora, OnePlus 10 Pro sta facendo la sua comparsa su siti Web di certificazione vitali in vista del suo imminente lancio in India e sul mercato internazionale.

Notiamo che è approdato sui siti Geekbench e NBTC, Camerafv5, confermando che sarà presto sul mercato. Ha il numero di modello NE2213 nell'elenco del database NBTC. Inoltre, il sito web del National Broadcasting and Telecommunications Council Committee conferma il moniker del device come OnePlus 10 Pro 5G. Anche la variante global è passata attraverso il sito Web di benchmarking Geekbench.

L'elenco rivela che il telefono verrà fornito con il sistema operativo Android 12. A parte questo, sappiamo che conterrà un chipset Snapdragon 8 Gen 1 sotto il cofano, abbinato a 12 GB di RAM. Come se non bastasse, i dettagli della fotocamera del telefono sono disponibili nel database Camerafv5. Le certificazioni non fanno luce su altri dettagli chiave. Tuttavia, poiché il telefono è già diventato ufficiale in Cina, sappiamo che sfoggerà uno schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento dello schermo di 120 Hz.

Inoltre, è dotato di LTPO di seconda generazione per ridurre la frequenza di aggiornamento fino a 1 Hz. Sotto il cofano, è presente anche una ricca memoria UFS 3.1 da 256 GB. Il lato negativo è che il telefono si è rivelato estremamente fragile quando JerryRigEverything lo ha messo alla prova.

Sul fronte fotografico, ospita una fotocamera principale da 48 MP, un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP sul retro. Anteriormente è dotato di uno sparatutto da 32 MP per selfie e videochiamate. Una robusta batteria da 5.000 mAh con ricarica wireless AirVOOC da 50 W e supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 80 W alimenta il tutto.