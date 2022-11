OnePlus 10 Pro 5G: prezzo da MEDIOGAMMA grazie agli sconti del Black Friday

OnePlus 10 Pro 5G è un flagship premium davvero eccezionale; è arrivato in commercio in Cina a gennaio, ma da noi è giunto in primavera inoltrata. Il dispositivo è un’ammiraglia in tutto e per tutto, dotata di chipset octacore sotto la scocca, fotocamere Hasselblad, back cover dotata di tecnologia di ricarica wireless e reverse, nonché di supporto alla ricarica via cavo da 80W.

Oggi, grazie agli sconti pazzi di Amazon per la settimana del Black Friday, avrete l’occasione di portarvi questo flagship a casa con un prezzo veramente vantaggioso. Solo 620,83€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del prodotto. Avrete anche diritto all’assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, anche nei festivi. Tra le altre cose poi, citiamo la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno alla piattaforma. Infine, volendo, potrete restituire il device entro il 31 gennaio 2023 ottenendo di contro, tutto l’importo speso per l’acquisto.

OnePlus 10 Pro 5G: poco più di 600€ per un’ammiraglia di punta

Il top di gamma in questione vanta un’estetica da urlo, un pannello stupendo LTPO da 6,7″ QHD+ con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm con ben 8 GB di memoria RAM e 128 GB di Storage all’interno. La ricarica è super veloce grazie alla tecnologia SUPERVOOC da 80W e la wireless charging è da 50W.

La main camera è da 48 megapixel e l’ultrawide invece, da 50 mpx. Non manca un fantastico teleobiettivo da 8 Megapixel per gli scatti zoom. Può registrare video in 4K fino a 120 fps e in 8K a 24 fps. Il comparto foto/video è coadiuvato dal software di Hasselblad, noto gigante della fotografia mondiale.

A 620,83€ è un flagship da compare al volo, visto che costa quanto un midrange di punta, ma fate presto. Potrebbe andare a ruba o potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.