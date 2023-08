OnePlus 10 Pro 5G: a meno di 550€ è un SUPER BEST BUY, compralo ADESSO

Oggi vi parliamo di uno smartphone Android di punta veramente speciale e unico nel suo genere; è un top di gamma uscito sul mercato da circa un anno ma è ancora adesso una validissima soluzione per chi cerca il top ad un prezzo strepitoso. Di fatto, girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione esagerata: OnePlus 10 Pro 5G costa solo 549,00€, spese di spedizione incluse.

OnePlus 10 Pro 5G: il top per chi vuole un’esperienza senza compromessi

Capite bene che con un costo simile è difficile consigliarvi altro; è un’ammiraglia spaziale, dotata di tecnologie all’avanguardia, con un design mozzafiato, un display bellissimo, risoluto e generoso, con una buona autonomia e con un chipset che assicura un’esperienza d’utilizzo senza lag o rallentamenti. Come non citare poi il comparto fotografico degno di una mirrorless professionale, con tanto di software realizzato da Hasselblad che garantisce scatti assurdi anche al buio. Infine, ottimi i video di qualità cinematografica con tante chicche pensate per i content creator. Insomma, cosa aspettate? Questo è un telefono adatto a chi cerca il meglio ma vuole spendere poco; grazie ad Amazon costerà quanto un mediogamma, pur essendo però, un device di altissimo profilo.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alle spese di spedizione comprese nel prezzo; la consegna sarà celere e immediata e avrete accesso a tanti altri vantaggi esclusivi. In primo luogo dobbiamo segnalare che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Inoltre, si potrà dilazionare l’importo complessivo del prodotto in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Dulcis in fundo, avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Cosa aspettate? OnePlus 10 Pro 5G a soli 549,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, è il top di gamma da acquistare oggi.

