OneOdio, senti che sound questo Black Friday

Chi sta cercando una stimolante idea per il Natale, nel brand OneOdio può trovare un’opportunità vera. Il motivo è semplice ed è nella fonetica “One Audio” del nome: un prodotto che potrà accarezzare le corde delle emozioni, arrivando al cuore con un prezzo basso ed uno sconto che fa da fiocchetto rosso. Una prospettiva pronta ed impacchettata per gli acquisti di fine anno, insomma, che potrà piacere a chiunque apprezzi la buona musica ed il piacere di ascoltarla a fondo, isolandosi dal mondo per immergersi a capofitto nelle vibrazioni.

OneOdio, 4 proposte per il Black Friday

Differenti sfumature di design, una scala crescente di specifiche, una declinazione precisa delle necessità per plasmare cuffie over-ear differenti in molti dettagli. A tutto ciò si aggiungono prezzi che sono invece trasversali a tutta la gamma, creando l’opportunità che incuriosisce e che mette OneOdio al centro della curiosità di quanti stanno orientandosi in questa direzione per un’idea di Natale. Sono quattro, nella fattispecie, le proposte di OneOdio per il Black Friday 2024:

OneOdio A70

72 ore di riproduzione, connettività bluetooth o cablata con doppio jack (3,5 e 6,35mm). Che tu stia guardando un film o suonando la chitarra, esercitandoti da DJ o ascoltando una playlist, è il modo migliore per isolarsi dall’ambiente circostante tramite i morbidi padiglioni in memory;

OneOdio Pro 10

con la gamma “pro” si entra in una categoria dal suono superbo e bilanciato, che alza l’asticella sulle aspettative grazie a driver da 50mm, cavo lungo per una maggior libertà di movimento e cuscinetti rinforzati per un comfort ancor maggiore;

OneOdio A71

cuffie pieghevoli con grandi driver da 40mm combinati con magneti al neodimio: bassi potenti e alti nitidi per un suono superiore. Al pianoforte o su un sintetizzatore, al PC come con un controller per dj, sono queste cuffie dal design comodo e leggero;

OneOdio Pro 50

le Pro 50 sono cuffie over-ear che mettono la qualità al centro, con una miglior dispersione del calore, connettori placcati in oro e una robusta fascia regolabile. A questi prezzi non è certo facile trovare qualcosa di simile sulla piazza.

Gli sconti del Black Friday

Gli sconti del Black Friday mettono a disposizione un taglio una tantum del 20% su tutta la gamma, spostando ancor più al ribasso la soglia per accedere ad un’esperienza musicale di qualità:

Gli sconti iniziano tutti il 17 novembre per poi proseguire fino al 27 novembre. I modelli A70 e Pro 10 sono quelli che più degli altri si sono fatti notare in questi mesi per rapporto qualità/prezzo e saranno pertanto giocoforza quelli che attireranno le maggiori curiosità durante questi giorni di sconti extra. Il brand si è fatto conoscere anche in Italia per la sua capacità di trasmettere qualità audio in una fascia di prezzo accessibile, creando così un’esperienza over-ear a cui tutti possono accedere e che alzerà decisamente il livello in molte circostanze.

Con un’idea regalo così, quel che si va a mettere nel pacchetto non è semplicemente un dispositivo: è un’esperienza. E non c’è esperienza che, quanto una nota sottile sussurrata nell’orecchio, sia in grado di arrivare tanto diretta al cuore.

