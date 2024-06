One UI 6.1 sarà l'ultimo, grande update per Samsung Galaxy A52

Al Galaxy A52 erano stati originariamente promessi tre anni di importanti aggiornamenti Android, quando è stato rilasciato nel 2021. All’epoca, i nuovi dispositivi montavano Android 11, ovvero la One UI 3 di Samsung. Da allora sono passati tre anni e il Galaxy A52 è arrivato alla fine del suo ciclo vitale con un ultimo, grande aggiornamento: One UI 6.1.

Aggiornamenti di sicurezza ancora per un anno

Dal momento che il Galaxy A52 è stato rilasciato nel 2021, non ha potuto beneficiare dell’attuale politica applicata da Samsung soltanto l’anno dopo, che prevede invece quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android negli smartphone flagship e di fascia media.

Con la linea Galaxy A52, Samsung ha quindi mantenuto la promessa fatta al tempo: tre importanti aggiornamenti Android e almeno quattro anni di aggiornamenti di sicurezza, che il modello continuerà a ricevere regolarmente ogni tre mesi per Galaxy A52 e la sua versione 5G, mensilmente per il modello A52s, per almeno un altro anno. Resta da vedere se Samsung li estenderà ulteriormente.

Qualche giorno fa è arrivato l’ultimo aggiornamento Android con One UI 6.1, che segna un passo piuttosto importante per gli utenti Galaxy perché introduce nuove funzionalità AI introdotte per ottimizzare la produttività. Sebbene i dispositivi con qualche anno in più sulle spalle – come la linea Galaxy A52, appunto – potrebbero non essere in grado di trarne vantaggio.