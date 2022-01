Questo è il display PERFETTO per gli smartphone da gaming

OmniVision, durante l'International Consumer Electronics Show del 2022, ha presentato il nuovo TD4377 TDDI che sarà la base dei nuovi display per gli smartphone da gaming di fascia alta. Senza entrare troppo in complessi tecnicismi, TDDI rappresenta l'interfaccia interposta tra il chip di uno smartphone e il display stesso. La nuova tecnologia svelata dalla compagnia americana per i pannelli LCD garantisce una risoluzione massima paria al Full HD (1080p) con una frequenza di aggiornamento a 144 Hz.

OmniVision presenta il futuro dei display per gli smartphone da gaming

Il modello TD4377, in base a quanto svelato da OmniVision, garantirà alle compagnie di smartphone altissime performance a fronte di un consumo energetico estremamente bilanciato e contenuto; inoltre, i vari OEM possono testare le qualità del nuovo TDDI fin da subito per ottimizzarlo al meglio nelle nuove generazioni di smartphone da gaming di fascia alta.

Infine, nelle scorse ore l'azienda statunitense ha presentato anche il più piccolo sensore al mondo da 200 MP. Le caratteristiche del modulo fanno riferimento a un'esclusiva tecnologia di fusione a 16 unità, fornisce video di alta qualità con anteprima a 12.5 MP anche in condizioni di scarsa luminosità, sfrutta la tecnologia QPD per la prima volta in un sensore da 200 MP, supporta scatti a 50 MP a 24 fotogrammi al secondo e registra video a risoluzione 8K a 30 fps.