Omnivision: un focus sul sensore da 200 Megapixel

Di recente, il produttore cinese di CMOS OmniVision ha annunciato ufficialmente di aver sviluppato la tecnologia di pixel da 0,56μm più piccola al mondo.

L'azienda ha affermato che il team di ricerca e sviluppo ha verificato che, anche se la dimensione di un singolo pixel è già inferiore alla lunghezza d'onda della luce rossa, la riduzione della dimensione del pixel non è limitata dalla lunghezza d'onda della luce incidente.

Inoltre, secondo la società, il design del suo pixel da 0,56 μm utilizza il processo a 28 nm specifico per CMOS di TSMC. Tuttavia, il wafer logico utilizza il nodo di processo a 22 nm.

I pixel utilizzano fotodiodi profondi e la tecnologia OmniVision PureCelPlus. Ciò consente loro di ottenere prestazioni QPD e QE paragonabili ai propri pixel da 0,61μm. Inoltre,

L'azienda ha anche annunciato che il suo primo sensore di immagine da 200 MP con pixel da 0,56 μm sarà rilasciato nel secondo trimestre del 2022. Inoltre, ci saranno campioni nel terzo trimestre di quest'anno.

Secondo @DCS, “Ci sono ancora molti sensori con 200 MP. Oltre al Samsung HP1 da 1/1.22″

La precedente lente da 0,61 μm da 200 MP supporta 50 MP a 24 fotogrammi al secondo (fps), ma anche la registrazione video 8K a 30fps, con prestazioni equivalenti a 1,22 µm.

Riguardo a questa soluzione, Arun Jayaseelan, responsabile marketing del personale di Omnivision, ha riferito:

I consumatori vogliono acquisizioni ad alta risoluzione e anteprime e video di alta qualità. In qualità di leader nella tecnologia dei sensori di immagine, abbiamo applicato la nostra tecnologia di die impilate PureCel®Plus‑S. Spinge notevolmente le fotocamere principali mobili a un nuovo livello”, ha affermato Arun Jayaseelan, responsabile marketing del personale di OMNIVISION. “Con il nuovo OVB0B, ora offriamo la più alta risoluzione del settore in un piccolo pacchetto per smartphone di fascia alta insieme alle migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione della sua categoria”.