Omino Bianco detersivo lavatrice (132 lavaggi) a 9,99€: sconto SHOCK

Spesso ti ritrovi a dover lavare due volte la biancheria perché, dopo il lavaggio in lavatrice, il risultato non è quello sperato? Sceglie spesso i lavaggi brevi e a basse temperature per risparmiare sulla bolletta e vorresti un detersivo efficace? Bene, per tua fortuna oggi Amazon ti propone questa offerta irripetibile e imperdibile. Infatti, hai la possibilità di portarti a casa Omino Bianco detersivo lavatrice (132 lavaggi) al prezzo pazzesco di soli 9,99 euro!

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime avrai la possibilità di sfruttare importanti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non sei abbonato a Prime, puoi sempre attivare la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Grazie ad Omino Bianco detersivo lavatrice liquido i tuoi capi avranno un delicato profumo di Marsiglia.

La sua formula concentrata e potenziata con enzimi, sarà in grado di agire in profondità lasciando un fresco profumo che dura a lungo, fino a 72 ore. Finalmente potrai rimuove facilmente anche le macchie più difficili e su ogni tipo di tessuto anche a basse temperature, senza rovinare i capi più delicati e rispettando i colori.

Perfetto per tutta la famiglia, la sua formula potenziata è dermatologicamente testata. Al prezzo super conveniente di poco meno di 10 euro, riceverai a casa una confezione contente 3 flaconi da 1760 ml, per avere una scorta di detersivo per 5 mesi. Insomma, un’occasione pazzesca da non perdere per nessun motivo. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito Omino Bianco detersivo lavatrice (132 lavaggi) in mega sconto. Affrettati, questa è un’offerta a tempo e potrebbe terminare da un momento all’altro.