Omicron: la variante Covid-19 miete vittime tra chi ha uno smartphone

L'ultima variante Covid-19 definita Omicron sta mietendo numerose vittime tra chi possiede uno smartphone. Questa volta però non è il Coronavirus in sé a mettere in pericolo le persone, bensì un grave malware veicolato in una email ben congegnata. Si tratta di una truffa, definita in gergo tecnico phishing, che fa leva sulle paure più popolari e in questo caso sfrutta proprio la diffusione della variante Omicron per accedere al conto corrente del povero malcapitato. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come non cadere nella trappola dei cybercriminali che l'hanno ideata e diffusa.

Omicron: la variante Covid-19 si trasforma in un malware bancario

In allegato potete trovare la fattura proforma. Il governo ha implementato nuove normative al fine di arginare la diffusione della variante Omicron. I documenti finali saranno inviati dopo la conferma definitiva delle informazioni in allegato.

È questo il messaggio contenuto nelle email che cybercriminali esperti stanno inviando a random per veicolare un nuovo malware bancario definito dagli esperti di Bitdefender Antispam Lab, che lo hanno scoperto, FormBook. L'obiettivo è chiaro: generare curiosità e preoccupazione così da spingere l'utente ad aprire l'allegato contenuto nella mail.

Cadendo nella pericolosa trappola cybercriminale, l'utente libererà questo malware bancario che sarà così libero di infettare il dispositivo. FormBook, e non la fattura proforma inviata per rispettare le nuove norme Covid-19 dovute alla diffusione di Omicron, ruberà tutte le informazioni bancarie contenute nello smartphone, nel tablet o nel computer della vittima.

Si tratta dell'ennesimo attacco phishing che non guarda in faccia a nessuno. Infatti, i cybercriminali cercano sempre di cavalcare ciò che più spaventa o preoccupa le persone in un determinato periodo storico. In questo modo hanno maggiori possibilità di riuscita. Senza scrupoli, sfruttando la diffusione della variante Covid-19 Omicron e della paura delle persone, hanno realizzato questa email.

È perciò importantissimo non lasciarsi prendere dal panico, qualsiasi messaggio sia contenuto in una email o in un SMS che riceviamo. Inoltre, per la sicurezza dei nostri dispositivi e delle nostre informazioni personali e bancarie, è indispensabile non cliccare mai su link e allegati, soprattutto quando una mail o un SMS sono di dubbia provenienza.