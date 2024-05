Ombrellone da giardino decentrato in alluminio e pieghevole a SOLI 57€

Stai pensando di utilizzare il tuo giardino per la prossima grigliata e vorresti qualcosa che ripari dal sole cocente? Oppure ti sei comprato una bella sdraio per rilassarti ma hai bisogno di una copertura per non prendere un’insolazione? Allora vai immediatamente su eBay e aggiungi al tuo carrello questo ombrellone da giardino decentrato a soli 57,91 euro, invece che 69,90 euro. Ricordati che per avvalerti di questo sconto devi inserire il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi beneficiare di ben due sconti che ti permettono di risparmiare un bel po’ di soldi su un articolo davvero interessantissimo. Potrai usarlo in tanti modi. È facile da aprire e chiudere, nonché da spostare da un posto all’altro. È realizzato con materiali di qualità e costa pochissimo.

Ombrellone da giardino decentrato tuo a poco

Senza ombra di dubbio possiamo dire che il rapporto qualità prezzo di questo ombrellone da giardino decentrato è imbattibile. Come ti dicevo è realizzato con materiali di qualità, perlopiù in alluminio e la copertura è in poliestere. Lo potrai chiudere aprire facilmente grazie a una manovella posta sul braccio principale.

Una volta richiuso occupa davvero pochissimo spazio e quindi lo puoi riporre anche in uno sgabuzzino. Il piantone è robusto e garantisce la massima stabilità. Il diametro dell’ombrellone è di 3 metri e l’altezza di 2,5 metri. Questo vuol dire che è in grado di offrire una copertura eccezionale.

Che stai aspettando dunque? A una cifra del genere andrà via come il pane. Quindi prima che ciò accada vai su eBay e acquista il tuo ombrellone da giardino decentrato a soli 57,91 euro, invece che 69,90 euro. Ti ricordo che per avvalerti di questo sconto devi inserire il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento. Completata l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua entro circa quattro giorni senza costi aggiuntivi.