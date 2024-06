Ombrellone da mare perfetto per la famiglia (-17%)

Fa caldo e ormai le giornate libere si passano all’aperto, se possibile al mare o in piscina. E se hai paura dell’eccessivo calore, per te e la tua famiglia, non c’è scelta migliore di portare a casa un ombrellone da mare di ottima qualità, che ti permetta di ripararti al meglio! Per questo ti proponiamo l’ombrellone da mare disponibile su Amazon con uno sconto del 17%, per raggiungere il ribasso ti basta solamente usare il coupon VACANZE24 da copiare. incollare in fase di checkout! Non aspettare oltre e portalo a casa a meno di 35€.

Niente più caldo eccessivo con questo ombrellone da mare!

L’ombrellone mare spiaggia ti offre il massimo del relax al mare o volendo anche in giardino. Con un ampio diametro di apertura di ben 220 cm, questo ombrellone è progettato per garantire una copertura estesa e una protezione efficace dal sole. La struttura è robusta, composta da 16 stecche in fibra di vetro e un palo spessorato di 32 mm, realizzato interamente in alluminio color argento, che conferisce stabilità e resistenza all’ombrellone.

Il telo di copertura è realizzato in poliestere da 200 gr anti-UV, disponibile in un elegante colore beige, aggiungendo quindi un tocco sofisticato e raffinato all’ombrellone e proteggendoti al meglio allo stesso tempo. Questo modello è dotato di un sistema Air Vent superiore, che permette una migliore circolazione dell’aria e protegge l’ombrellone dal vento, prevenendone il ribaltamento. Il design semplice e minimale lo rende adatto a qualsiasi ambiente esterno, sia in spiaggia che in giardino, assicurandoti un prodotto non solo utile ma anche bello da sfoggiare ogni qualvolta ne avrai bisogno!

I materiali di alta qualità utilizzati nella costruzione dell’ombrellone. inoltre, ti garantiscono durabilità e affidabilità. Quindi è l’ideale per chi ama trascorrere giornate rilassanti all’aperto, senza preoccuparsi di dover rimanere senza ombrellone a metà giornata, finendo per scottarsi. La confezione, invece, include una pratica custodia con tracolla, che facilita il trasporto e la conservazione dell’ombrellone, adatto ad essere trasportato facilmente. Quindi non aspettare oltre, assicurati il miglior comfort per le tue giornate al mare in sconto del 17%!