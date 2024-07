Olimpiadi 2024: come guardare in streaming le gare del 31 luglio da Italia ed estero

Sei in viaggio e vuoi vedere in diretta streaming tutte le gare delle Olimpiadi 2024 di Parigi, oggi 31 luglio 2024? Sia che tu sia in Italia o all’estero puoi affidarti a NordVPN, oggi in offerta speciale a questo link. Si tratta di un’ottima VPN in grado di assicurarti uno streaming senza buffering, quindi senza rallentamenti o interruzioni, e un accesso illimitato ai contenuti anche dall’estero.

Ecco la programmazione ufficiale di questa giornata con tutti gli appuntamenti dei giochi olimpici:

08.00 Triathlon – Gara Femminile

08.30 Badminton – Singolare Femminile, Fase A Gironi

09.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

09.00 Pallamano – Fase A Gironi Maschile: Norvegia Vs Ungheria

09.00 Tiro A Segno – Carabina 3 Posizioni 50 Metri Maschile, Qualificazioni

09.00 Tiro A Volo – Trap Femminile, Qualificazioni

09.00 Volley – Fase A Gironi Maschile: Polonia Vs Brasile

09.20 Badminton – Singolare Femminile, Fase A Gironi

09.20 Badminton – Singolare Maschile, Fase A Gironi

10.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

10.00 Equitazione – Dressage A Squadre, Seconda Giornata

10.00 Hockey Prato – Fase A Gironi Femminile: Argentina Vs Spagna

10.00 Judo – 70 Kg Femminile, 32mi Di Finale

10.00 Judo – 80 Kg Maschile, 32mi Di Finale

10.00 Ping Pong – Singolare Maschile/Femminile, 16mi Di Finale

10.10 Badminton – Singolare Maschile, Fase A Gironi

10.28 Judo – 70 Kg Femminile, 16mi Di Finale

10.28 Judo – 80 Kg Maschile, 16mi Di Finale

10.30 Hockey Prato – Fase A Gironi Femminile: Sudafrica Vs Gran Bretagna

10.34 Canottaggio – Due Senza Maschile, Semifinali

10.45 Triathlon – Gara Maschile

10.54 Canottaggio – Due Senza Femminile, Semifinali

11.00 Badminton – Singolare Maschile, Fase A Gironi

11.00 Basket – Fase A Gironi Femminile: Porto Rico Vs Spagna

11.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

11.00 Boxe – 57 Kg Maschile, Ottavi Di Finale

11.00 Nuoto – Batterie: 200 Rana Femminile, 200 Dorso Maschile, 200 Farfalla Femminile

11.00 Pallamano – Fase A Gironi Maschile: Croazia Vs Germania

11.00 Tuffi – 10 M Sincro Femminile, Finale

11.14 Canottaggio – Due Di Coppia Maschile Pesi Leggeri, Semifinali

11.32 Boxe – 71 Kg Maschile, Ottavi Di Finale

11.34 Canottaggio – Due Di Coppia Femminile Pesi Leggeri, Semifinali

12.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

12.00 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Maschile, 32mi Di Finale

12.00 Tennis – Singolare Maschile, Terzo Turno

12.00 Tennis – Singolare Femminile, Quarti Di Finale

12.00 Tennis – Doppio Maschile, Semifinali

12.00 Tennis – Doppio Femminile, Quarti Di Finale

12.00 Tennis – Doppio Misto, Quarti Di Finale

12.04 Boxe – 75 Kg Femminile, Ottavi Di Finale

12.15 Vela – 49er Fx, Regate

12.20 Judo – 70 Kg Femminile, Ottavi Di Finale

12.20 Judo – 80 Kg Maschile, Ottavi Di Finale

12.26 Canottaggio – Quattro Di Coppia Maschile, Finale

12.26 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Femminile, 32mi Di Finale

12.38 Canottaggio – Quattro Di Coppia Femminile, Finale

12.45 Equitazione – Dressage Individuale, Seconda Giornata

12.45 Hockey Prato – Fase A Gironi Femminile: Francia Vs Germania

12.52 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Maschile, 16mi Di Finale

13.00 Volley – Fase A Gironi Maschile: Giappone Vs Argentina

13.05 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Femminile, 16mi Di Finale

13.08 Boxe – 60 Kg Femminile, Quarti Di Finale

13.10 Bmx Freestyle – Park Femminile, Finale

13.15 Hockey Prato – Fase A Gironi Femminile: Australia Vs Usa

13.16 Judo – 70 Kg Femminile, Quarti Di Finale

13.16 Judo – 80 Kg Maschile, Quarti Di Finale

13.30 Basket – Fase A Gironi Femminile: Cina Vs Serbia

13.30 Scherma – Sciabola Maschile, Gara A Squadre: Quarti Di Finale

14.00 Badminton – Singolare Femminile, Fase A Gironi

14.00 Pallanuoto – Fase A Gironi Femminile: Paesi Bassi Vs Australia

14.00 Pallamano – Fase A Gironi Maschile: Spagna Vs Giappone

14.03 Vela – IQFoil Femminile, Regate

14.45 Bmx Freestyle – Park Maschile, Finale

14.50 Badminton – Singolare Femminile, Fase A Gironi

14.50 Badminton – Singolare Maschile, Fase A Gironi

14.50 Vela – 49er, Regate

15.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

15.00 Tennistavolo – Singolare Maschile/Femminile, Ottavi Di Finale

15.30 Boxe – 57 Kg Maschile, Ottavi Di Finale

15.30 Canoa Slalom – C1 Femminile, Semifinale

15.30 Tiro A Volo – Trap Femminile, Finale

15.35 Pallanuoto – Fase A Gironi Femminile: Canada Vs Cina

15.40 Badminton – Singolare Maschile, Fase A Gironi

15.50 Scherma – Sciabola Maschile, Gara A Squadre: Semifinali

16.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

16.00 Pallamano – Fase A Gironi Maschile: Slovenia Vs Svezia

16.00 Judo – 70 Kg Femminile, Ripescaggi

16.17 Judo – 70 Kg Femminile, Semifinali

16.18 Boxe – 71 Kg Maschile, Ottavi Di Finale

16.30 Badminton – Singolare Maschile, Fase A Gironi

16.34 Judo – 90 Kg Maschile, Ripescaggi

16.48 Vela – IQFoil Maschile, Regate

16.54 Judo – 90 Kg Maschile, Semifinali

17.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

17.00 Calcio – Fase A Gironi Femminile: Giappone Vs Nigeria

17.00 Calcio – Fase A Gironi Femminile: Brasile Vs Spagna

17.00 Hockey Prato – Fase A Gironi Femminile: Belgio Vs Giappone

17.00 Volley – Fase A Gironi Femminile: Usa-Serbia

17.06 Boxe – 75 Kg Femminile, Ottavi Di Finale

17.15 Basket – Fase A Gironi Maschile: Porto Rico Vs Serbia

17.18 Judo – 70 Kg Femminile, Finali Per Il Bronzo

17.25 Canoa Slalom – C1 Femminile, Finale

17.30 Ginnastica Artistica – Concorso Generale Individuale Maschile, Finale

17.30 Hockey Prato – Fase A Gironi Maschile: Germania Vs Paesi Bassi

17.30 Basket 3×3 – Fase A Gironi Femminile: Germania-Australia

17.38 Boxe – 60 Kg Femminile, Quarti Di Finale

17.38 Judo – 70 Kg Femminile, Finale Per L’oro

17.45 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Maschile, 32mi Di Finale

17.49 Judo – 90 Kg Maschile, Finali Per Il Bronzo

18.00 Basket 3×3 – Fase A Gironi Femminile: Canada-Cina

18.09 Judo – 90 Kg Maschile, Finale Per L’oro

18.11 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Femminile, 32mi Di Finale

18.30 Pallanuoto – Fase A Gironi Femminile: Italia Vs Usa

18.35 Basket 3×3 – Fase A Gironi Maschile: Lettonia-Olanda

18.37 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Maschile, 16mi Di Finale

18.50 Tiro Con L’arco – Gara Individuale Femminile, 16mi Di Finale

19.00 Calcio – Fase A Gironi Femminile: Zambia Vs Germania

19.00 Calcio – Fase A Gironi Femminile: Australia Vs Usa

19.00 Pallamano – Fase A Gironi Maschile: Francia Vs Egitto

19.00 Tennis – Singolare Maschile, Terzo Turno

19.00 Tennis – Singolare Femminile, Quarti Di Finale

19.05 Basket 3×3 – Fase A Gironi Maschile: Serbia-Cina

19.30 Badminton – Singolare Femminile, Fase A Gironi

19.30 Badminton – Singolare Maschile, Fase A Gironi

19.30 Scherma – Sciabola Maschile, Gara A Squadre: Finale Per Il Bronzo

19.45 Hockey Prato – Fase A Gironi Maschile: Spagna Vs Sudafrica

20.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

20.00 Boxe – 57 Kg Maschile, Ottavi Di Finale

20.00 Tennistavolo – Singolare Maschile/Femminile, Ottavi Di Finale

20.05 Pallanuoto – Fase A Gironi Femminile: Spagna Vs Grecia

20.15 Hockey Prato – Fase A Gironi Femminile: Paesi Bassi Vs Cina

20.20 Badminton – Singolare Maschile, Fase A Gironi

20.20 Badminton – Doppio Misto, Quarti Di Finale

20.30 Nuoto – 100 Stile Libero Femminile, Finale

20.30 Scherma – Sciabola Maschile, Gara A Squadre: Finale Per L’oro

20.36 Nuoto – 200 Farfalla Maschile, Finale

20.42 Nuoto – 200 Farfalle Femminile, Semifinali

20.48 Boxe – 71 Kg Maschile, Ottavi Di Finale

21.00 Basket – Fase A Gironi Maschile: Usa Vs Sudan Del Sud

21.00 Basket 3×3 – Fase A Gironi Femminile: Francia-Spagna

21.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

21.00 Pallamano – Fase A Gironi Maschile: Danimarca Vs Argentina

21.00 Calcio – Fase A Gironi Femminile: Nuova Zelanda Vs Francia

21.00 Calcio – Fase A Gironi Femminile: Colombia Vs Canada

21.00 Volley – Fase A Gironi Femminile: Polonia-Kenya

21.04 Nuoto – 1500 Stile Libero Femminile, Finale

21.10 Badminton – Doppio Misto, Quarti Di Finale

21.30 Badminton – Doppio Misto, Quarti Di Finale

21.30 Basket 3×3 – Fase A Gironi Femminile: Usa-Azerbaijan

21.34 Nuoto – 200 Dorso Maschile, Semifinali

21.36 Boxe – 75 Kg Femminile, Ottavi Di Finale

21.46 Nuoto – 200 Rana Femminile, Semifinali

22.00 Beach Volley – Fase A Gironi Maschile/Femminile

22.05 Basket 3×3 – Fase A Gironi Maschile: Lituania-Francia

22.08 Boxe – 60 Kg Femminile, Quarti Di Finale

22.08 Nuoto – 200 Rana Maschile, Finale

22.15 Nuoto – 100 Stile Libero Maschile, Finale

22.35 Basket 3×3 – Fase A Gironi Maschile: Usa-Polonia