Oggi risparmi più di 100€ sulle Bose QuietComfort Ultra: maxi-sconto del 31%

Audio spettacolare e cancellazione del rumore di primissimo livello. Le Bose QuietComfort Ultra sono cuffie TWS per chi non si vuole accontentare e oggi sono in offerta su Amazon con un super sconto: le paghi 240,99€, con un risparmio imperdibile del 31%. Eh già, perché normalmente le pagheresti quasi 350€. Proprio per questo, ti suggerisco di fare in fretta: l’offerta può terminare in qualsiasi momento.

Suono dettagliato e potente, con bassi profondi e ben definiti, medi equilibrati e alti chiari. Le QuietComfort Ultra sono equipaggiate con driver angolati per garantire che il suono arrivi all’orecchio in modo bilanciato, migliorando il dettaglio e la precisione audio. Inoltre, la funzione Immersive Audio di Bose, con tracciamento della testa, aggiunge un effetto spaziale che rende l’ascolto più coinvolgente, anche se non supporta contenuti surround come Dolby Atmos

Il design delle QuietComfort Ultra è simile a quello delle precedenti QC 45, con un aspetto classico e una costruzione robusta. Sono pieghevoli, rendendole facili da trasportare, e la certificazione IPX4 le rende resistenti a sudore e pioggia leggera, ideali per l’uso quotidiano e durante l’attività fisica. La fascia e i padiglioni sono rivestiti in pelle vegana, offrendo comfort anche durante lunghi periodi di utilizzo.

Supportano la connettività Bluetooth 5.3 con codec aptX Adaptive, che offre una qualità audio superiore se utilizzate con dispositivi compatibili. I controlli fisici sono semplici e intuitivi, con un piccolo strip capacitivo per regolare il volume. L’autonomia delle Bose QuietComfort Ultra è di 24 ore con ANC attivo e 18 ore con Immersive Audio attivato.

Le Bose QuietComfort Ultra offrono un’esperienza audio eccezionale con una delle migliori cancellazioni del rumore disponibili, un comfort elevato e un design stupendo. Acquistale subito approfittando dello sconto del 31%.