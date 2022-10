Perché OGGI è necessario un Antivirus completo

Navigare online è diventata un’abitudine ormai consolidata per tutti. Pochissimi, oggigiorno, non hanno una connessione dati per smartphone e/o una linea WiFi per casa. Perciò questo comporta la necessità di proteggersi da qualsiasi minaccia possa arrivare dal Web. Ecco perché OGGI è necessario avere un antivirus completo installato sui propri dispositivi.

Ce ne sono davvero tantissimi sul mercato e di molto validi. Tuttavia, non tutti offrono un pacchetto di sicurezza full optional davvero esaustivo. Il migliore, a nostro avviso e secondo i nostri test, è Norton 360. Si tratta di una soluzione efficiente ed efficace contro qualsiasi minaccia, integrando anche avvisi in tempo reale nel caso le proprie informazioni finiscono sul Dark Web.

Attivando Norton 360 sui tuoi dispositivi avrai maggiore sicurezza e una VPN per la tua privacy online. In un’unica applicazione troverai tutto ciò che ti serve per stare al sicuro quando sei connesso a internet e navighi online consultando siti, conti correnti, e-Commerce e/o mentre acquisti online. Evita di essere tracciato dando in pasto i tuoi dati ai tracker.

Scegli ADESSO il miglior antivirus disponibile al download

Sono 3 le soluzioni offerte da Norton 360, tutte complete di antivirus e una VPN per navigare online in totale anonimato. Ogni pacchetto di difesa è super scontato e fornisce le funzionalità per mettere al sicuro i propri dati personali, privacy e identità digitale.

Con Norton Secure VPN inclusa potrai pagare, interagire sui social, controllare le email, connetterti a WiFi di bar, aeroporti, alberghi e luoghi pubblici senza pericoli. Sarai protetto da occhi indiscreti e da pericolosi virus. Le tue informazioni più riservate resteranno inaccessibili. In aggiunta c’è anche la funzione Dark Web Monitoring spiegata dai ricercatori stessi di Norton 360:

Dark Web Monitoring è un servizio che ricerca regolarmente le tue informazioni nei luoghi del Dark Web in cui le informazioni vengono scambiate e vendute. Se le tue informazioni vengono trovate, ricevi una notifica.

Dark Web Monitoring ti consente di acquisire consapevolezza e di reagire se ti viene comunicato che le tue informazioni sono state trovate nel Dark Web.

Ad esempio, se scopri che il tuo indirizzo e-mail o il numero di un tuo conto è stato trovato nel Dark Web, puoi aggiornare la password che utilizzi per accedere a quel conto con una nuova password univoca e complessa.

Non perdere altro tempo se non sei protetto da un antivirus. Scegli per te il meglio e metti al sicuro i tuoi dati personali, la tua privacy e la tua identità digitale. Scegli Norton 360 OGGI in offerta a un prezzo speciale davvero imperdibile.

