Oggi è il compleanno di Alexa, ma il regalo (e che regalo!) è per te

Oggi è il compleanno di Alexa. Sono 4 anni che il celeberrimo assistente vocale è arrivato sul nostro mercato e ormai troneggia in moltissime case e uffici d’Italia. Grazie a lei è facile reperire qualsiasi tipo di informazione, ma anche gestire la casa smart in modo intuitivo ed efficace. Un assistente prestante, che però non dimentica di essere simpatico e diverte all’occorrenza.

Per celebrare il suo compleanno, Amazon ha deciso di offrire ai suoi clienti un bellissimo regalo:

Gli utenti in Italia che dal 6 novembre fino al 13 novembre diranno “Alexa, Tanti Auguri”, avranno infatti la possibilità di ricevere 3 mesi di Audible gratuiti, per scoprire migliaia di nuovi Audiolibri, Podcast e Audible originals. Non resta quindi che unirsi ad un festeggiamento corale: “Alexa, Tanti Auguri!”.

Alexa compie gli anni: un successo in continua crescita

Sono sempre di più gli italiani che scelgono uno smart speaker con a bordo il celeberrimo assistente vocale. Questo comporta una crescita continua del suo utilizzo. Tanto per fare qualche esempio, solo quest’anno sono stati impostati 800 milioni tra sveglie e timer, 120 milioni di promemoria e 45 milioni di shopping list. Addirittura, sono 28 milioni le chiamate effettuate. Dati impressionanti, che rappresentano solo una minima parte delle interazioni degli italiani con Alexa.

Ad esempio, è un ottimo strumento per ascoltare in qualsiasi momento la nostra musica preferita, proveniente dalle più celebri piattaforme di streaming come Music Unlimited, Amazon Music o Spotify. Per finire, impossibile non menzionare l’enorme aiuto nella gestione della casa smart: nel 2022 sono circa 1,8 miliardi le interazioni con i dispositivi connessi.

Interessanti i dati di crescita a livello regionale:

…sebbene la Lombardia sia la prima regione in Italia per utenti attivi, è il Molise ad essersi affermato come la regione in Italia che ha registrato la maggior crescita di utenti attivi che hanno utilizzato Alexa nel 2022, +56%, mentre sono i campani ad aver scelto Alexa per la gestione della casa intelligente, con un aumento del 62% di routine rispetto al 2021. E se non c’è da stupirsi che sia Roma la prima provincia italiana per numero di interazioni, a colpire è che sia stata la provincia di Agrigento a registrarne la crescita più significativa, con +63% anno su anno.

Insomma, Alexa è sempre di più un membro della famiglia o un collega d’ufficio instancabile. Il motivo per il quale viene scelto risiede probabilmente nella estrema semplicità di utilizzo. Tutti possono imparare velocemente a interagire con l’assistente vocale di Amazon, tutti possono trarre vantaggi dalle migliaia di Skill, vere e proprie applicazioni che ampliano il suo potenziale. Soprattutto, creare routine specifiche per gestire la propria quotidianità è facile e davvero utile.

A conferma del successo dell’assiste vocale di Amazon in Italia ci sono le parole di Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa in Italia:

“Di questi primi 4 anni, il 2022 è stato il più entusiasmante in termini di crescita: basti pensare che delle oltre 17 miliardi di interazioni effettuate con Alexa dal 2018 ad oggi, ben 8 miliardi sono avvenute solo quest’anno. E sempre nel 2022, secondo l’analisi condotta da GFK insieme a ServicePlan sui Best Brands 2022, Alexa è rientrata nella classifica Best Product dei 10 brand più amati dagli italiani. A confermare questo successo sono le continue dimostrazioni di affetto da parte degli utenti in tutta Italia, che si affidano quotidianamente ad Alexa per gestire le proprie giornate, dal risveglio sino alla buonanotte, e per divertirsi con musica, ricette, per restare informati o per gestire la smart home.”

A noi non resta che augurare buon compleanno ad Alexa e continuare ad affidarci a lei per le attività quotidiane. Non dimenticare di riscattare il tuo regalo, le istruzioni sono presenti a inizio articolo.

