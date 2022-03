Offertona eBay: Xiaomi Watch S1 Active è già sottocosto

Xiaomi Watch S1 Active è il nuovo modello di smartwatch presentato dal colosso della tecnologia hi-tec qualche giorno fa. Si tratta di un prodottone niente male, anche se il prezzo, a listino pieno, non è così invitante. Parliamo infatti di 199,90 euro che non sono proprio cifre a cui gli utenti Xiaomi sono abituati.

Avrai al polso tutte le migliori funzionalità che vuoi, insieme a tutto ciò che ti piace. Solo per citare alcune qualità dirompenti di questo smartwatch dobbiamo iniziare con il suo display AMOLED da 1,43″ ad alta risoluzione. La frequenza di aggiornamento di questo piccolo schermo è di 60 Hz. Inoltre, la sua ghiera, particolarmente elegante, è in acciaio e pesa soltanto 36,3 grammi.

Xiaomi Watch S1 Active è una vera bomba

La sua batteria è stata progettata per durare e offre un utilizzo fino a 12 giorni consecutivi senza dover ricaricare questo smartwatch. Tra l'altro senza aver rinunciato a nulla. Infatti, supporta fino a 117 modalità fitness e fino a 19 modalità Pro. Inoltre, grazie al suo sensore ultra preciso è in grado di monitorare 24 ore su 24 l'ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e la qualità del sonno.

