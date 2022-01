OFFERTE TV: Philips 55 pollici 4K in FORTE SCONTO

La smart tv Philips 55 pollici 4K si trova in offerta su Amazon a 499,99€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo di listino di oltre 700 euro.

Si tratta di un modello di fascia medio-alta, con pannello 4K HDR, Dolby Vision e suono Dolby Atmos. Questa TV è perfetta per guardare film e serie TV, ma si adatta piuttosto bene anche al gaming e alle console da gioco di nuova generazione, come Playstation 5 e Xbox Series X.

Disponibile anche in versione più compatta da 43 e 50 pollici, il modello in offerta oggi fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza. È il momento perfetto per cambiare TV, questa Philips si adatta perfettamente al nuovo standard DVB-T2 del digitale terrestre.

Trattandosi di una smart TV, non mancano i principali servizi di streaming video, come YouTube, Netflix, Prime Video, DAZN e molti altri. Per accedervi è sufficiente connettere la TV ad una rete Wi-Fi ed effettuare il log-in dalle rispettive applicazioni.

Oggi è possibile acquistare la smart TV Philips 4K da 55 pollici in offerta su Amazon a 499,99€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.