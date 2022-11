Offerte su Hekka: due prodotti a prezzi stracciati

Il periodo del black friday sta per giungere al termine, anche se le offerte non termineranno certo così. È tempo di offerte anche su Hekka, infatti sul loro sito ufficiale è possibile acquistare a prezzo veramente scontato mediante coupon due prodotti veramente unici. Non dilunghiamoci e vediamo subito i protagonisti di questa offerta.

Ulefone Power Armor 18T

Iniziamo a parlare del primo smartphone in offerta, si tratta del Ulefone Power Armor 18T, modello rugged, adatto quindi ad ogni caso d’uso, disponibile nel taglio 12+256 con un processore MediaTek Dimensity 900 MT6877. Questo smartphone vanta una batteria gigantesca da ben 9600 mAh compatibile con la ricarica a 66W e con la ricarica wireless a 15W.

Il refresh rate dello schermo è di ben 120 Hz e la fotocamera principale è da 108 MP. Il sistema operativo di questo gigante della telefonia è Android, con piena compatibilità a NFC e Google Play.

Ulefone Power Armor 18T è acquistabile sul sito ufficiale Hekka con spedizione gratuita al prezzo speciale di 464.43€ utilizzando il codice coupon “HK18T”. Tra l’altro, acquistando il prodotto nel periodo tra il 24/11 ed il 26/11, riceverete in omaggio un case per lo smartphone. Cosa aspetti?

Xiaomi Mi 2C

Le offerte su Hekka non finiscono qui, infatti parliamo adesso del secondo ed ultimo prodotto in offerta, si tratta di un robot aspirapolvere della Xiaomi. Un vero must-have all’interno di un’abitazione. Questo modello vaga per la casa tramite un sistema di smart mapping e con un sistema di “Visual Navigation” arrivato alla sua seconda versione. È equipaggiato, tra l’altro, con 15 sensori professionali che lavorano in tempo reale.

Tra le features più importanti c’è sicuramente il fatto che è equipaggiato con materiale certificato antibatterico. Non solo, perché questo Xiaomi Mi 2C è controllabile anche tramite i più utilizzati assistenti vocali (Alexa, Google Asisstant e Xiao Ai students). Anche la forza d’aspirazione è una nota a suo favore, infatti vanta circa 2,200 Pa di potenza. Inutile parlare poi dell’evolutissimo sistema che gli permette di schivare gli ostacoli e destreggiarsi tra le stanze della casa.

Approfittate subito della promozione sul sito ufficiale Hekka che vi consentirà di acquistare questo prodotto a soli 169.44€ inserendo il coupon“HK2C”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.