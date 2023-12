Offerte NOW: film, serie TV e tanto sport a partire da 6,99 euro al mese

In vista del Natale cresce l’attenzione per i servizi di streaming che possono garantire l’accesso a tanti contenuti (film, serie TV e eventi in diretta) da guardare durante le feste. Tra le tante opzioni disponibili c’è NOW che consente l’accesso ai canali live di Sky oltre che a una ricchissima programmazione on demand.

In questo momento, è possibile accedere a NOW con una spesa di 6,99 euro al mese, per quanto riguarda l’intrattenimento e il cinema, e con una spesa di 9,99 euro al mese per gli eventi sportivi (con tutti i contenuti dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport).

Tutti i dettagli in merito alle offerte sono disponibili sul sito ufficiale di NOW tramite il link qui di sotto.

Tutte le offerte NOW da 6,99 euro al mese

L’offerta di NOW si articola in tre diversi Pass a cui si affianca l’opzione Premium. È possibile attivare i Pass singolarmente oppure accedere a bundle dedicati. Per quanto riguarda i contenuti inclusi, il Pass Entertainment consente l’accesso a programmi di intrattenimento e serie TV e a tutta la programmazione di Sky TV.

Con il Pass Cinema, invece, si può accedere ai contenuti di Sky Cinema e a tanti film on demand. C’è poi il Pass Sport che consente di guardare le partite di Serie A, Serie B, Serie C, dei campionati esteri, della Champions League e molti altri sport, come la Formula 1 e la Moto GP. Infine, c’è l’opzione Premium che include la doppia visione ed elimina la pubblicità dai contenuti on demand.

Per quanto riguarda le offerte disponibili con NOW, invece, queste sono le opzioni per Entertainment e Cinema:

Pass Entertainment al costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese senza vincoli di permanenza

al costo di oppure 8,99 euro al mese senza vincoli di permanenza Pass Entertainment + Cinema al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese senza vincoli di permanenza

al costo di oppure 11,99 euro al mese senza vincoli di permanenza Pass Entertainment + Cinema + Premium al costo di 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese senza vincoli di permanenza

Per quanto riguarda il Pass Sport, invece, ci sono due opzioni:

Pass Sport al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 al mese senza vincoli di permanenza

al costo di oppure 14,99 al mese senza vincoli di permanenza Pass Sport + Premium al costo di 15,99 euro al mese per 12 mesi oppure 19,99 euro al mese senza vincoli di permanenza

Naturalmente, è possibile attivare sia uno dei bundle per l’intrattenimento e il cinema che uno per lo sport. Tutte le proposte sono disponibili tramite il sito ufficiale di NOW.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.