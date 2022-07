OFFERTE Logitech: Cuffie da Gaming Wireless al 39% di sconto

Le cuffie Logitech G435 Lightspeed si trovano in offerta su Amazon a 49,99€, con il 39% di sconto e oltre 30 euro risparmiati rispetto al prezzo di listino.

La nuova linea di periferiche audio del brand elvetico è caratterizzata da un design rinnovato e da specifiche tecniche evolute. Queste G435 sono la soluzione ideale per i gamer più esigenti, sono ottime sia per PC che per console di nuova o precedente generazione e si connettono al dispositivo tramite l’apposito ricevitore USB. Infatti, si tratta di cuffie completamente wireless, che consentono di giocare in totale libertà e senza l’ingombro di cavi.

Inoltre, le G435 hanno anche la connettività bluetooth, quindi possono essere connesse senza fili anche a smartphone, tablet ed altri dispositivi.

Tutto questo non è in vendita ad un prezzo alto, anzi l’offerta di oggi abbassa quasi dimezza il prezzo di vendita, trasformando le Logitech G435 in un vero affare. Le cuffie over-ear da gaming di Logitech sono tra le più acquistate in commercio, grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo e ad una risposta sonora precisa e reattiva.

Non manca un sistema di microfoni per comunicare con il proprio team durante giochi multyplayer online. Il produttore dichiara un’autonomia fino a 18 ore con una sola carica della batteria integrata nelle cuffie, più che sufficiente per affrontare diverse sessioni di gioco senza mai doverle ricaricare.

Oggi è possibile portarsi a casa le cuffie da gaming Logitech G435 Lightspeed sfruttando la promozione su Amazon a 49,99€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.