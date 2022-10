Offerte Esclusive Prime, chicche anticipate: 6 gadget WOW a meno di 6€

La due giorni di folle shopping è prevista per l’11 e il 12 ottobre 2022, ma nell’aria c’è già aria di promozioni. Approfitta adesso delle prime chicche delle Offerte Esclusive Prime, già disponibili su Amazon. Ho scelto 6 gadget utili e interessanti, che puoi portare a casa a meno di 6€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Pronto a fare shopping a zero sensi di colpa?

Il primo gadget è in confezione da due pezzi ed è imperdibile. Un cavo super robusto, con massimo supporto 40W e display integrato per monitorare il wattaggio. Grazie all’uscita USB C, puoi utilizzarlo sulla stragrande maggioranza dei tuoi dispositivi. In promozione, il pacco da due pezzi lo prendi a poco più di 10€, circa 5€ per ogni unità! Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo, se non sono già finiti.

Il secondo prodotto è quell’accessorio che tutti, ma proprio tuti, dovremmo sempre avere attaccato alle chiavi. Sono sicura che sia successo anche a te di aver bisogno di una fonte luminosa di emergenza e di avere niente a disposizione, al massimo lo smartphone. Ecco, questa torcia di Varta – molto bella e luminosa – è pronta a risolvere il problema. Super compatta, costa pochissimo: la puoi prendere a 2,99€ appena (sconto del 50%).

Questo accessorio multifunzione è un apribottiglie, certo, ma non solo. Integra un righello, una serie di chiavi esagonali, un paio di cacciavite e il supporto per metterlo alle chiavi. Super sottile e robusto, è un gadget utile e divertente: la confezione da 2 pezzi la prendi a 5,89€.

Oggi ti svelo un segreto (un po’ disgustoso). Uno dei modi più pratici per pulire il microonde è inserire una tazza di acqua – senza coperchio – e lasciarla scaldare a lungo. Il calore farà sciogliere la sporcizia sulle pareti, che colerà di conseguenza. Ecco, segreto svelato. Peccato che la stessa identica cosa accada anche quando metti a scaldare dell’acqua per farti una tisana, del brodo o una minestra. Non è proprio il massimo bere il liquido “di pulizia” del cornetto. Ecco, con questa tazza dotata di coperchio potrai evitare lo spiacevole inconveniente. Super capiente (656ml) e di alta qualità, puoi portarla a casa a 5,60€ appena.

Un hub USB super pratico, che ti permette di passare da una sola porta a ben 3, di cui una super rapida. Compatto e portatile come un mini stick, è perfetta per PC portatile e desktop. Puoi portarlo a casa a prezzo piccolissimo, bastano 5,09€.

In ultimo, un gadget super belo da vedere, ma anche super pratico. Si tratta di una spugna, carinissima a livello estetico, che è anche incredibilmente utile. L’ho amata da subito perché è perfetta per pulire i maledetti fondi dei barattoli, dove spesso la mano non entra. Nel suo sorriso puoi incastrare un cucchiaio e il gioco è fatto: la infili e pulisci. Puoi usarla ovviamente per tutte le tue stoviglie, anche le più delicate perché non graffia affatto. Puoi portarla a casa a prezzo piccolissimo, bastano 3,99€. Già quasi finita!

Hai scelto il tuo gadget preferito? Il prezzo, meno di 6€, è decisamente interessante. Su Amazon c’è già aria di Offerte Esclusive Prime ed è bene approfittarne. Ricorda: le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.