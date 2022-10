Offerte Esclusive Prime, la BOMBA Amazon: acquisti a rate a tasso ZERO

Amazon sorprendere tutti, silenziosamente. In occasione dell’arrivo delle Offerte Esclusive Prime, il colosso dell’e-commerce regala ai suoi clienti la possibilità di pagare a rate a tasso zero gli acquisti. Un’occasione super ghiotta per comprare qualcosa che normalmente sarebbe fuori budget, approfittando di prezzi scontati e dilazionando l’importo in piccole quote mensili. Tutto senza costi aggiuntivi.

Una possibilità nata dall’ormai consolidata partnership fra Amazon e l’istituto di credito COFIDIS. La rateizzazione è richiedibile da chiunque, direttamente in fase di pagamento, e per importi di spesa superiori a 100€. Attenzione però perché la promozione che garantisce il pazzo zero è soggetta a due condizioni:

è riservata ai clienti Amazon Prime (un motivo in più per abbonarsi gratis per 30 giorni);

(un motivo in più per abbonarsi gratis per 30 giorni); è disponibile solo dal 6 al 12 ottobre, giusto in tempo per le ghiotte promozioni in arrivo.

Per scoprire subito se un prodotto beneficia della dilazione senza interessi, basta scegliere dalla vetrina quello che ti interessa di più, aprire l’inserzione e verificare se compare l’avviso mostrato nell’immagine sottostante.

In questo caso, sarà sufficiente mettere il prodotto nel carrello e richiedere il pagamento rateizzato tramite COFIDIS al momento di concludere l’ordine. Dopo una rapidissima valutazione da parte dell’istituto di credito (pochi minuti) sarà possibile procedere al completamento dell’ordine, scegliendo il numero di rate nelle quali si desidera dilazionare l’importo.

Preparati a fare ottimi affari l’11 e il 12 ottobre 2022, approfittando delle ghiotte Offerte Esclusive Prime, ma non dimenticare di iscriverti o rinnovare il tuo abbonamento ai servizi Prime! Se non sono attivi, non potrai beneficiare degli sconti e nemmeno della rateizzazione a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.