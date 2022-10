Offerte Esclusive Prime in arrivo: 5 + 1 trucchi per fare VERI affari

Ormai ci siamo quasi, le Offerte Esclusive Prime sono alle porte. L’11 e il 12 ottobre, ci sarà una due giorni di folle shopping imperdibile. Impossibile rinunciare a comprare qualcosa: i prodotti in sconto, praticamente di tutte le categorie, sono tantissimi!

Non è però così scontato riuscire a scovare i migliori affari che ci sono sulla piattaforma: alcuni restano ben nascosti, difficili da vedere sulla vetrina principale delle offerte, che è sempre consigliabile visitare, comunque.

Dai un’occhiata a questa rapida guida ai 5 trucchi più un bonus (un’astuzia), che ti permetteranno di risparmiare e scovare oggetti in promozione a prezzo ancora più basso del previsto. Pronto? Eccoli tutti!

Offerte Esclusive Prime: i 5 trucchi per risparmiare ancora di più

Dai un’occhiata a ogni punto, prometto di essere breve, chiara e concisa. Voglio solo metterti in mano degli strumenti per risparmiare ancora di più durante i due giorni di sconto, ma anche durante il resto dell’anno.

1 – Non dimenticare l’abbonamento Prime

Non dimenticarlo, non è una banalità. Non mi riferisco solo alla possibilità di avere spedizioni gratis e veloci su migliaia di prodotti: senza essere abbonato, non potrai accedere alle offerte dell’11 e 12 ottobre. Come il nome stesso suggerisce, sono riservata esclusivamente agli abbonati Prime.

Il prezzo annuale di 49,99€ è ampiamente ammortizzabile grazie alla marea di servizi che mette a disposizione (fra cui la musica in streaming, l’accesso ai contenuti di Prime Video, una libreria virtuale da leggere, lo storage in cloud, le spedizioni gratis su migliaia di prodotti e non solo). Se non li hai mai provati, fidati: è il momento giusto per farlo in forma completamente gratuita per un mese, senza alcun vincolo di rinnovo. Iscriviti premendo sul pulsante qui sotto, divertiti durante il periodo di offerte in arrivo e poi decidi cosa fare.

2 – La pagina dei coupon è uno strumento preziosissimo

Conosciuta da pochi, la pagina dei coupon di Amazon (che arrivano a tagliare il prezzo fino all’80%) è uno strumento super prezioso per fare affari che nemmeno immagineresti. Ci sono sconti anche molto alti in qualsiasi categoria. Scommetto che, una volta scoperta, la controllerai quotidianamente, ancora prima di guardare la vetrina. Sfoglia i centinaia (forse migliaia) di coupon a disposizione e inizia a risparmiare da subito.

3 – Usa lo strumento “Iscriviti e Risparmia”

Se acquisti del cibo o dei prodotti per la casa dal supermercato di Amazon (ma non solo) potresti imbatterti in un prezzo inferiore a quello del prodotto. A lui potrai accedere scegliendo di “abbonarti” a un servizio di consegna automatica – dello stesso prodotto – ogni tot di mesi, a seconda delle tue esigenze.

Scegliendo di completare il tuo acquisto in questo modo, ottieni uno sconto immediato – anche abbastanza corposo – facendo un affare ancora più interessante. Di buono c’è che l’abbonamento non è per niente vincolante, puoi decidere di disdirlo anche subito dopo aver provato il prodotto, se non ti piace o non ti serve più.

4 – Amazon ha un vero e proprio Outlet che merita di essere visitato

Il mega Outlet di Amazon, con prodotti appartenenti a ogni categoria, è sottovalutato ed è un vero peccato. Ci sono prodotti in promozione di ogni categoria, spesso fortemente scontati. Fare ottimi affari, è facilissimo, in qualsiasi periodo dell’anno. Puoi visitare l’outlet quando vuoi, meglio se tutti i giorni, considerando che viene costantemente aggiornato.

Attenzione: l’outlet è ben diverso dal Warehouse, del quale ti racconterò a breve.

5 – Il Warehouse per fare affari nascosti

Tecnicamente, è il posto in cui Amazon rimette in vendita i prodotti “usati” a prezzi sensibilmente più bassi. Praticamente, è qui che trovi i migliaia di prodotti resi, praticamente nuovi, rivenduti a cifre decisamente ghiotte. C’è di tutto, per ogni categoria, ed anche questo luogo mistico è in costante aggiornamento. Visitalo spesso, anche durante i periodi speciali come quello in arrivo, per scovare affari che nemmeno immaginavi.

Il bonus

Ti avevo accennato che era un “+1”. Ho deciso di metterlo a parte perché, in realtà, è un consiglio più che uno strumento concreto. Se durante le Offerte Esclusive Prime vuoi fare il “fiore” degli affari, devi fare 3 cose:

essere bello arzillo e attivo alla mezzanotte dell’11 ottobre (nella notte fra lunedì e martedì, per intenderci): cerca, esplora e scova i più ghiotti affari, quelli he in genere finiscono subito;

(nella notte fra lunedì e martedì, per intenderci): cerca, esplora e scova i più ghiotti affari, quelli he in genere finiscono subito; controllare costantemente le pagine di Telefonino.net: se c’è una cosa che ci riesce bene, è scovare sconti pazzeschi;

costantemente le pagine di Telefonino.net: se c’è una cosa che ci riesce bene, è scovare sconti pazzeschi; iscriverti (trovi il pulsante apposito in basso) al canale Telegram di Telefonino.net: ci sono occasioni lampo, che non c’è tempo di pubblicare sul sito, le trovi tutte lì (lascia attive le notifiche!).

Offerte Esclusive Prime: risparmiare è più facile di quanto sembri

Ora hai a disposizione tutti gli strumenti necessari per fare ottimi affari durante la due giorni di shopping super scontato in arrivo il prossimo 11 e 12 ottobre. Controlla la vetrina principale delle offerte, naturalmente, ma non limitarti a lei. Metti in pratica questi consigli, esplora i prodotti e scova i prezzi migliori.

Non dimenticare che questi trucchetti puoi usarli tutto l’anno, non solo durante le Offerte Esclusive Prime!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.