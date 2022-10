Offerte Esclusive Prime in anticipo: FUORI TUTTO Apple (iPhone 14 e Watch 8)

Incredibilmente, le Offerte Esclusive Prime fioccano in anticipo su Amazon. Oggi è giornata di fuori tutto Apple con sconti persino sui prodotti più recenti come iPhone 14 e Watch Series 8. Dai un’occhiata alla mia selezione di 4 occasioni da non perdere assolutamente.

Offerte Esclusive Prime: su Amazon tanti sconti su dispositivi Apple

Attenzione, nel momento in cui tele segnalo, queste promozioni sono attive ed è possibile approfittarne. Tuttavia, purtroppo non è certo che – nel momento in cui deciderai di acquistare – siano ancora disponibili. Quando scegli, sii rapido a completare il tuo ordine!

Il primo è certamente lui iPhone 14. Uno dei più ambiti melafonini del momento, scende sotto la soglia dei 1000€ nella versione Mezzanotte da 128GB. Lo puoi prendere a 999€ invece di 1029€ adesso.

Il secondo prodotto in portentoso sconto è Apple Watch Series 8, un wearable di altissimo livello, annunciato dal colosso americano solo poche settimane fa. Va in sconto a 479€ (invece di 509€) l’edizione Sport GPS con cassa da 41 millimetri:

Ancora, immancabili gli eccezionali AirPods di terza generazione con custodia di ricarica dotata di supporto al MagSafe. Adesso puoi prenderli a 169€ circa appena invece di 219€.

Per finire, una bella chicca. La confezione da 4 pezzi di AirTag, i trovatutto intelligenti della mela morsicata, scendono a 109€ appena invece di 129€.

Insomma, nonostante le Offerte Esclusive Prime siano previste per l’11 e il 12 ottobre, sembra che le migliori occasioni inizino già a fioccare su Amazon. Non perdere l’occasione di fare un ghiotto affare, scegli adesso il prodotto Apple che ti piace di più, completa il tuo ordine e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.