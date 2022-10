Offerte esclusive Prime: cuffie Bluetooth a prezzo mai visto (-20€)

A poche ore dallo scadere delle offerte esclusive Prime su Amazon, le cuffie Bluetooth Soundcore Anker Life Q30 meritano particolare attenzione. Rimarrai a bocca aperta fin dal primo ascolto grazie ad un suono limpido, corposo e privo di ogni disturbo esterno. Da sottolineare anche l’impeccabile qualità costruttiva: estrema comodità in fase di utilizzo e massima resistenza, oltre ad una lunghissima durata della batteria.

Un’occasione da cogliere al volo, le offerte esclusive Amazon Prime termineranno a breve: effettua ora il tuo acquisto e, con uno sconto irripetibile del 25%, le cuffie wireless saranno tue con poco più di 59 euro ed un risparmio pari a ben 20 euro.

Cuffie Bluetooth Soundcore Anker Life Q30 a prezzo bassissimo con le offerte esclusive Prime su Amazon

Standard elevati per queste eccezionali cuffie Bluetooth, grazie all’implementazione dei driver da 40 mm e per merito dei diaframmi in seta altamente flessibili, in grado di riprodurre bassi corposi ed acuti nitidi con estensione fino a 40 kHz. Vera musica per le tue orecchie.

L’avanzata tecnologia di cancellazione del rumore delle Anker Life Q30 prevende la presenza di doppi microfoni in grado di filtrare fino al 95% dei suoni ambientali a bassa frequenza: nulla potrà distrarti da ciò che stai ascoltando. Queste incredibili cuffie Soundcore non ti lasceranno mai solo: fino a 40 ore di ascolto mantenendo attiva la rimozione dei disturbi ambientali; la modalità standard fa crescere il tempo di riproduzione fino a 60 ore. Una ricarica di appena 5 minuti risulterà sufficiente per garantirti altre 4 ore di utilizzo.

Non rinunciare al risparmio, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa le tue nuove cuffie Bluetooth Soundcore Anker Life Q30: oltre a pagarle notevolmente meno grazie alle offerte esclusive Prime su Amazon, le riceverai nel giro di pochi giorni e con consegna gratuita.

